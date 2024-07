Barcelona prohibeix al Barça fer obres al Camp Nou durant els dissabtes d'estiu

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha prohibit al FC Barcelona fer obres al Camp Nou durant els dissabtes dels mesos d'estiu després d'una reunió amb el club, el districte de les Corts i els veïns, informen fonts municipals a Europa Press aquest dimecres.

Totes les parts han arribat a aquest acord, que serà vigent fins a la primera setmana de setembre, després d'autoritzar fer obres durant els dissabtes 29 de juny i 13 de juliol com a horari extraordinari de 10.00 a 20.00 hores.

Ara l'horari serà de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, es permetrà treballar de 20 a 22 hores en obres que no requereixin ús de maquinària que pugui produir molèsties, i a les zones sense habitatges es permetrà de 20 a 00 hores per a actuacions interiors que no generin molèsties.