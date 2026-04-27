Barcelona instal·larà gespa natural als camps de la UE Sant Andreu i el CE Europa

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha comunicat aquest dilluns als màxims representants de la Unió Esportiva Sant Andreu i el Club Esportiu Europa que l'Ajuntament instal·larà gespa natural al seu estadi (el Narcís Sala i el Nou Sardenya) després de trobar uns espais per assegurar l'entrenament dels equips base, femenins i inclusius de tots dos clubs.
Així, els dos primers equips podran jugar a 1a RFEF complint la normativa actual, informa el consistori en un comunicat aquest dilluns, el qual indica que la instal·lació es durà a terme de cara a la següent temporada.
Els equips base de la UE Sant Andreu podran entrenar als camps de l'AISS, al Bon Pastor i Baró de Viver, i quant al CE Europa, a més del camp de l'Àliga, també disposaran de nous espais d'entrenament a Mundet.
A més de l'alcalde i el regidor d'Esports, David Escudé, també han assistit a la reunió el vicepresident i el director general de la UE Sant Andreu, Tomeu Ferran i Josep Manuel Pérez, i per part del CE Europa el seu president, Hèctor Ibar, i el membre de la junta directiva, Jordi Culell.
Tots dos clubs han celebrat la decisió a través de les xarxes socials, en què la UE Sant Andreu ha agraït la mobilització popular i veïnal del barri, i el CE Europa ha celebrat que la instal·lació de gespa natural permetrà el retorn del primer equip a l'estadi.