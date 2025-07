L'Ajuntament aprova la llicència d'activitats i d'obres de l'Spotify Camp Nou

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la llicència d'activitats i d'obres de l'Spotify Camp Nou, les actuacions del qual continuen en marxa, en un primer pas perquè el nou camp culer pugui acollir el 10 d'agost el Trofeu Joan Gamper, si bé per a això el consistori barceloní encara ha d'aprovar la llicència de primera ocupació un cop el club acabi els treballs a les zones afectades de la primera i la segona graderia.

"Avui la comissió de govern ha aprovat la modificació de la llicència d'activitats i d'obres, amb dues fases, una primera de 62.000 espectadors i una segona per arribar als 105.000. La primera inclou subsol, primera i segona graderia, és en el que el club està treballant. Nosaltres hem fet el que havíem de fer, aquesta modificació de la llicència, que és un pas necessari però no suficient", ha explicat als mitjans la primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Laia Bonet, després d'un acte.

"Ara el segon pas és la llicència de primera ocupació que permet utilitzar l'estadi, però s'han d'acabar les obres que conformen aquesta fase, i encara no han finalitzat i no podem entrar a valorar aquesta segona llicència", ha explicat Bonet.

Aquesta llicència és un primer pas perquè l'Spotify Camp Nou, sotmès a una completa remodelació per constuir un nou estadi per al primer equip dins l'Espai Barça, pugui tornar a obrir les portes i acollir un partit de futbol, que el club pretén que sigui el Trofeu Joan Gamper d'aquest estiu, programat --encara sense rival-- per al 10 d'agost.

Després de la llicència d'activitats i d'obres, ara el club ha d'aconseguir la llicència de primera ocupació. Segons fonts de l'entitat, ja s'ha enviat la documentació necessària al consistori, que ha d'enviar els tècnics per valorar in situ l'estat de les obres i elaborar un informe positiu abans de poder-la atorgar. No obstant això, pot ser progressiva, en funció de la capacitat que pugui acollir el camp.

Bonet ha recordat que el primer permís seria per a uns 62.000 espectadors --aforament de la primera i segona graderia-- i el segon i definitiu per als 105.000 espectadors quan el camp estigui enllestit del tot. Però, abans que torni el futbol a l'Spotify Camp Nou, hauran de concloure les obres del subsol, la primera i segona graderia i rebre aquesta llicència de primera ocupació per part de l'Ajuntament.