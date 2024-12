Laia Sanz: "Ens hem marcat l'objectiu d'intentar guanyar la categoria"

MADRID 31 des. (EUROPA PRESS) -

La pilot catalana Laia Sanz ha dit que s'han marcat l'objectiu de "guanyar la categoria" de 4x2 en el proper Dakar, en què participarà amb l'equip KH-7, encara que si fan una carrera "amb pocs errors i sense problemes mecànics" poden aconseguir un "bon resultat" en la classificació general.

"Tinc moltes ganes de començar perquè ja és el meu quart any amb cotxe. Torno a anar amb el dues rodes motrius i, tal com va ser l'últim Dakar, que vam veure que podíem estar davant, ens hem marcat l'objectiu d'intentar guanyar la categoria i acabar ben classificats en la general. Si fem una carrera amb pocs errors i sense problemes mecànics podem aconseguir un bon resultat, encara que la prioritat és lluitar amb els qui ens podem mesurar, que són els 4x2", va dit la pilot de KH-7 a pocs dies d'afrontar el seu 15 Dakar.

La pilot sap que al seu cotxe "li van bé" les etapes ràpides "en desert obert o amb terreny trencat". "Allà és on pots aprofitar tot el seu potencial, així que intentarem perdre poc quan hi hagi sorra i fer-ho ben els dies que siguin propicis per al nostre vehicle", va afegir.

Sanz té clar que plantegen la carrera "de menys a més", perquè la primera setmana "serà molt dura" amb la crono de 48 hores i l'etapa marató "tan aviat". "No hem de precipitar-nos ni que ens agafin les presses, encara que puguem sortir més enrere en l'ordre de sortida, que és molt possible que ens passi, ja que no tenim la condició de prioritaris", va dir.

"He evolucionat molt en aquests quatre anys com a pilot de cotxes. Des del meu primer Dakar fins ara, crec que he pujat moltíssim el ritme. Haver pogut córrer l'Extreme I amb Carlos Sainz i Mattias Ekström ha contribuït decisivament en això. Aquesta evolució s'ha vist clarament en l'Extreme I on he estat lluitant amb els nois fins al final", va explicar.

Laia Sanz va destacar que haver fet 11 Dakar en motos li ha aportat "una experiència" que està "aprofitant" ara en els cotxes. "M'agradaria poder fer més quilòmetres durant l'any, però sempre cal lluitar al màxim amb les eines que es tenen per aprofitar les oportunitats que arribin. Ja he viscut aquesta situació anteriorment en les motos, i ara toca obrir-nos camí en les quatre rodes", va assenyalar.

Quant a l'estratègia en carrera, va explicar que en l'última edició "va pujar molt la duresa" i que espera un Dakar "semblat", per la qual cosa hauran de tenir "la ment molt freda" i entrar en la carrera "a poc a poc". "Cal fer un plantejament intel·ligent".

La pilot afronta la seva quarta participació amb cotxe amb Maurizio Gerini amb l'objectiu de seguir ampliant el seu rècord d'edicions completades. Amb un Century CR-6T, mirarà d'aconseguir la victòria en la categoria de dues rodes motrius i millorar el 15º lloc absolut que va aconseguir el 2024.