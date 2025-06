Laia Aleixandri torna al Barça Femení i signa fins al 2029

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -

La internacional espanyola Laia Aleixandri ha tornat al FC Barcelona, després de formar-se en les categories inferiors del club, i ha signat un contracte fins al 2029, un cop acabada la seva etapa al Manchester City.

"El FC Barcelona i Laia Aleixandri han arribat a un acord per a la seva incorporació al Barça. La catalana, de 24 anys, signa per a les pròximes quatre temporades, fins al 30 de juny del 2029", ha anunciat el club blaugrana en un comunicat.

Després de signar el contracte a les oficines, Aleixandri, que arriba procedent del Manchester City, ha assegurat estar "preparada" per afrontar aquest repte. "El futur em porta on va començar tot. Vaig créixer amb aquests colors. Aquí vaig aprendre què vol dir defensar aquest escut. Ara estic preparada per tornar-ho a fer", ha comentat en un vídeo promocional dels mitjans del club.

Laia Aleixandri és una futbolista formada al planter blaugrana i va passar pels diferents equips del futbol formatiu fins a arribar al filial, on va compartir vestidor, entre d'altres, amb les que seran les seves companyes Aitana Bonmatí i Ona Batlle.

Va continuar la seva progressió a l'Atlètic de Madrid, on es va consolidar en la màxima categoria, abans de fer el salt a Anglaterra amb el Manchester City, amb qui acabava contracte aquesta temporada.

La jugadora torna a l'equip que considera casa seva per aportar, segons desgrana el club, "tant talent, experiència com solidesa defensiva". "Es tracta d'una jugadora polivalent, amb capacitat per ocupar diferents posicions en la línia defensiva, bona sortida de pilota i un alt nivell competitiu", valora el club.