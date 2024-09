Kylian Mbappé es perd el derbi per una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El davanter francès Kylian Mbappé serà baixa diumenge en el derbi amb l'Atlètic de Madrid al Cívitas Metropolitano a causa d'una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, segons ha confirmat el club madridista.

"Després de les proves fetes avui al nostre jugador Kylian Mbappé pels Serveis Mèdics del Reial Madrid se li ha diagnosticat una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra", ha informat el club en el seu web.

Tot i que el retorn del jugador queda "pendent d'evolució" segons el comunicat madridista, sembla molt improbable que es recuperi d'una lesió muscular en els pròxims cinc dies, per la qual cosa serà baixa per al derbi, partit clau per a les aspiracions dels de Carlo Ancelotti a LaLiga.

Precisament, va ser l'italià qui va avançar dimarts que Mbappé havia demanat el canvi davant l'Alabès per molèsties musculars, ja que estava "una mica carregat". "M'ha demanat el canvi per evitar problemes", va confessar el de Reggiolo als mitjans.

Per aquest tipus de lesió, la baixa estimada és d'unes tres setmanes, per la qual cosa, a més de perdre's el derbi, no estarà davant Lilla a la Champions, ni el Vila-real. El seu retorn estaria previst contra el Celta el 19 d'octubre, després de l'aturada internacional.