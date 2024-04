Ronald Koeman sobre les paraules de Luis Enrique: "L'ADN Barça és guanyar títols"

MADRID, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exentrenador del FC Barcelona i actual seleccionador dels Països Baixos, Ronald Koeman, ha comentat aquest dijous que les paraules de Luis Enrique sobre Xavi Hernández i l'ADN Barça, que per al neerlandès és "guanyar títols", van estar "fora de lloc", tot i que per les imatges que es van veure en la prèvia del partit sembla que continuen sent "molt bons amics".

"L'ADN Barça és guanyar títols. El dia del partit, Luis Enrique i en Xavi semblaven molt bons amics, però les paraules de Luis Enrique sobre l'ADN Barça estan fora de lloc, perquè el dia abans d'un partit parlar d'aquest tema no és bo", ha afirmat el seleccionador dels Països Baixos i llegenda blaugrana en la presentació de la quarta edició de la Koeman Cup by Fundación Sportium, un torneig de golf.

Pel que respecta a la seva experiència a la banqueta del Barça, Koeman ha confessat que s'hi passen moments "molt complicats" i més si "no tens un president que t'ajudi". "Si una cosa ha après en Laporta en aquesta nova etapa ha estat com ha de protegir el seu entrenador comparat a com ho va fer amb mi", ha afegit.

Koeman no ha deixat escapar l'oportunitat per donar la seva opinió sobre la situació de l'anada dels quarts de final del Barça contra el PSG. "És un gran resultat, però encara falta un partit. El Barça va estar molt bé després dels 5 o 10 primers minuts i va merèixer guanyar. Han sabut frenar els jugadors del PSG, sobretot Mbappé, però com deia, tot i que una gran part està feta, encara falta un partit", ha dit.