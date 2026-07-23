Karim Adeyemi reforça la davantera del Barça fins al 2031

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha anunciat aquest dijous el fitxatge del davanter Karim Adeyemi, provinent del Borussia Dortmund, per reforçar l'atac de l'equip de Hansi Flick, en una incorporació amb la qual el club suma velocitat, desequilibri i polivalència ofensiva a la plantilla.
"El FC Barcelona i el Borussia Dortmund han arribat a un acord perquè Karim Adeyemi esdevingui nou jugador blaugrana per a les pròximes cinc temporades, fins al 30 de juny del 2031", anuncia el club en un comunicat.
L'internacional alemany, de 24 anys, arriba al conjunt blaugrana provinent del Borussia Dortmund, club on es va incorporar l'estiu del 2022 i amb el qual ha disputat quatre temporades, després de donar-se a conèixer al Red Bull Salzburg austríac.
Nascut a Múnic el 18 de gener del 2002 i amb doble nacionalitat alemanya i nigeriana, Adeyemi pot jugar com a extrem per les dues bandes, tot i que la seva posició natural és la dreta, a més d'exercir com a davanter centre. Esquerrà, destaca per la seva velocitat, capacitat per atacar els espais i facilitat per desequilibrar en l'u contra u.
Format a les categories inferiors del TSV Forstenried i del Bayern de Múnic abans d'incorporar-se a l'estructura del Red Bull, va explotar definitivament al Salzburg, amb el qual va guanyar tres Lligues i una Copa d'Àustria abans de fer el salt al Borussia Dortmund.
Ara aterra a l'Spotify Camp Nou amb el repte de rellançar una trajectòria que fins no fa gaires anys el situava entre els grans talents emergents del futbol europeu, després d'estancar-se en les últimes campanyes.
Amb tot, manté unes condicions físiques i tècniques que encaixen amb l'estil ofensiu de Flick, que mirarà de recuperar la millor versió d'un futbolista cridat a aportar profunditat, velocitat i desequilibri a l'atac culer.