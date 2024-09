El jutjat deixa en llibertat amb mesures cautelars Rafa Mir després de declarar

VALÈNCIA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El jutjat de primera instància i instrucció número 8 de Llíria (València) ha acordat la posada en llibertat amb mesures cautelars del futbolista del València CF Rafa Mir després de declarar per una presumpta agressió sexual per la qual ha estat denunciat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

El futbolista ha sortit de les dependències judicials a Llíria cap a les 17.45 hores i ha pujat a un cotxe on anaven uns familiars. Mir va ser arrestat dilluns després d'una denúncia interposada per una dona per presumpta agressió sexual. L'endemà va ser detingut un altre home en relació amb aquests fets.

La denúncia la va interposar una dona de 25 anys que va manifestar haver patit una agressió sexual juntament amb una altra jove, de 21, al domicili particular de Rafa Mir.