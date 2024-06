El jutjat cita a declarar com a investigats Rosell i Bartomeu pel cas Negreira

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 1 de Barcelona ha citat a declarar com a investigats els expresidents del FC Barcelona Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, a més dels exdirectius Albert Soler i Òscar Grau i el fill de l'exvicepresident arbitral José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez.

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que "encara no està programada la data" per a aquestes declaracions.

L'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA) José María Enríquez Negreira està investigat per presumptament rebre pagaments del FC Barcelona a través de les seves empreses, suposadament per aconseguir favors arbitrals per al club.

Al març, Negreira va ser citat davant el jutge i es va acollir al dret a no declarar, i la cita va ser acordada un cop el jutge va rebre l'informe psiquiàtric del forense que va examinar Negreira.

El metge de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec) que el va avaluar a l'octubre va estimar que podia prestar declaració i el jutge va decidir convocar-lo, una cita que es va ajornar dos cops per motius d'agenda dels advocats.