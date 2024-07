La jutgessa torna a citar Laporta i l'avisa que pot incórrer en un delicte si no es presenta

Havia de comparèixer com a testimoni i no ha justificat la seva absència

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La titular del jutjat d'instrucció 28 de Barcelona tornarà a citar el president del FC Barcelona, Joan Laporta, després que aquest dimarts no s'ha presentat per declarar a la Ciutat de la Justícia en qualitat de testimoni per un presumpte delicte d'estafa.

Fonts judicials han confirmat a Europa Press que el president del Barça va rebre la citació, la qual li va entregar en mà la Policia Judicial, i que no ha justificat la seva absència als tribunals.

Per aquest motiu, la instructora el citarà novament amb una prevenció de sanció i d'un delicte d'obstrucció a la justícia si ho torna a fer.

El cas pel qual Laporta, el vicepresident del FC Barcelona, Rafael Yuste, i el professor Xavier Sala i Martin --en la junta directiva de Laporta en el seu anterior mandat-- han de declarar com a testimonis parteix d'una querella per una suposada estafa de 100.000 dòlars.

L'únic acusat a hores d'ara és Joan Oliver, qui va ser president del CF Reus i ex-director general del FC Barcelona durant l'anterior mandat de Laporta, que va acabar el 2010.

GESTIÓ DE FONS

En aquesta causa s'investiga Oliver per la gestió dels fons invertits pel querellant a CSSB Limited, una societat amb seu a Hong Kong, que es dedicava a la compra i la gestió de clubs de futbol estrangers i que va adquirir el 57,11% del CF Reus.

Les mateixes fonts han confirmat que Rafael Yuste haurà de declarar el pròxim 15 de juliol i que, si amb la seva versió i la de Laporta la jutgessa instructora en té "prou", es dispensarà Sala i Martin, que resideix als Estats Units.