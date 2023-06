La jutgessa rebutja que el Barça es personi com a acusació en el cas Negreira

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La jutgessa del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, que investiga el cas Negreira, ha rebutjat la petició del FC Barcelona de personar-se com a acusació particular en el cas com a perjudicat.

En la resolució, consultada per Europa Press aquest dimarts, qualifica de contradictòria la petició del Barça, ja que l'actual president del club, Joan Laporta, a l'abril "va afirmar que els serveis d'assessorament es van prestar efectivament, que es van documentar en factures detallades amb els corresponents conceptes i es van pagar mitjançant transferències bancàries, que consten en la comptabilitat del club".

La causa s'investiga pels presumptes delictes continuats de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, administració deslleial i falsedat en document mercantil.