El jutge denega la cautelar al FC Barcelona per inscriure Dani Olmo

MADRID 27 des. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat del Mercantil 10 de Barcelona ha inscrit aquest divendres que s'inscrigui cautelarment Dani Olmo a LaLiga fins al 30 de juny del 2025, en entendre que no concorren cap dels pressupostos necessaris per a l'adopció de la mesura cautelar.

El jugador va ser inscrit per a la primera part de la temporada, fins al 31 de desembre, gràcies a la baixa per lesió de llarga durada del central danès Andreas Christensen, però la situació econòmica del club en relació amb el 'Fair Play' financer l'impedeix inscriure al futbolista per a la segona part de la temporada, i el jutge ha paralitzat la pròrroga.