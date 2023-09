El jutge del cas Negreira aprecia presumpta "corrupció sistèmica" en l'estament arbitral

Exposa que el Reial Madrid i altres equips de Primera Divisió es poden considerar "perjudicats" per aquest cas

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El jutge del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona que investiga els pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira per part del FC Barcelona sosté que van provocar una presumpta "corrupció sistèmica" en l'estament arbitral.

En diverses resolucions, consultades per Europa Press aquest dimarts, exposa que el Reial Madrid --personat com a acusació particular-- i la resta d'equips de Primera Divisió que van jugar amb el FC Barcelona entre 2001 i 2018 es poden considerar "perjudicats per la suposada trama".

En una de les actuacions, el jutge assegura que el FC Barcelona i l'expresident Josep Maria Bartomeu van interposar un recurs després d'admetre's la personació del Reial Madrid com a perjudicat pel delicte "com qualsevol altre equip de Primera Divisió".

"Si el FC Barcelona ha pagat a un dels vicepresidents del CTA per dissenyar un determinat tipus d'arbitratge, s'ha de reconèixer ineludiblement que qualsevol participant en la competició hauria de tenir la condició de víctima", ha afegit.

En el recurs del FC Barcelona també s'al·lega que s'ha de revocar la personació del Reial Madrid com a acusació particular perquè ja està personat a través de la Lliga, i el jutge diu en les resolucions que "no es pot prohibir a una víctima personar-se en la causa".

NO IMPUTACIÓ

El jutge també acorda la no imputació de l'executiu Albert S. S. pels delictes de prevaricació administrativa i omissió del deure de perseguir delictes, després que la representació de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va presentar un escrit per sol·licitar-ho.

En una interlocutòria del 9 d'agost es va acordar l'exclusió de la RFEF com a acusació particular, per la qual cosa "ha quedat fora d'aquest procés" i en les actuacions d'aquest dimarts s'acorda la no imputació d'Albert S. S.

PRÀCTICA DE LES PROVES

A més a més, en una altra resolució també s'acorda la pràctica de les proves sol·licitades per la Lliga per "avançar en la hipòtesi relativa a la possible influència" de l'excol·legiat.

El magistrat anuncia que sol·licitarà a la RFEF els qüestionaris de l'esmentat comitè als professionals del col·lectiu arbitral, les seves respostes, i els missatges i comunicacions del comitè amb Enríquez Negreira i el seu fill, entre d'altres.