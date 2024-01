Jürgen Klopp anuncia que deixarà el Liverpool a final de temporada

MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

Jürgen Klopp ha sorprès tothom aquest divendres en anunciar que no continuarà al Liverpool a final d'aquesta temporada i que posarà fi a una etapa de vuit anys i mig al capdavant de l'equip 'red', amb el qual ha guanyat sis títols, entre els quals una Premier i una Lliga de Campions.

El tècnic alemany ha confirmat la decisió a través d'un missatge en el web del club, en què ha deixat clara la necessitat d'anunciar-ho "com més aviat millor per crear les condicions per a una transició ordenada".

"Puc entendre que sigui un 'xoc' per a molta gent en aquest moment, quan ho sents per primera vegada, però òbviament ho puc explicar o almenys provar-ho d'explicar. Estimo absolutament aquest club, la ciutat, la nostra afició, l'equip i el personal, però el fet que, tot i així, acabi prenent aquesta decisió demostra que estic convençut que és el que haig de fer", ha indicat Klopp.

L'alemany ha admès que s'està quedant "sense energia". "No tinc cap problema ara, òbviament, ja sabia des de fa temps que ho hauria d'anunciar en algun moment. Ara estic bé, però sé que no podré fer la feina una vegada, i una altra, i una altra i una altra", ha subratllat.

"Som el Liverpool i junts hem passat per coses més difícils, fins i tot més difícils abans que jo. Fem d'això una fortalesa, això seria genial. Aprofitem aquesta temporada i tinguem alguna cosa més per la qual somriure quan mirem enrere en el futur", ha sentenciat.