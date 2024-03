La Junta Directiva del FC Barcelona ratifica la renúncia del vicepresident Eduard Romeu

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del FC Barcelona, amb el president Joan Laporta al capdavant, s'ha reunit aquest dimarts en una sessió ordinària a les oficines centrals del club per donar llum verda a la ja anunciada renúncia del fins ara vicepresident econòmic, Eduard Romeu.

"La Junta Directiva ha formalitzat la renúncia d'Eduard Romeu com a vicepresident de l'àrea econòmica del club. Tal com es va explicar el passat 14 de març, Eduard Romeu va comunicar la intenció de deixar les seves funcions al FC Barcelona per dedicar-se plenament a la seva tasca professional", ha anunciat el club en un comunicat.

En el text, la Junta reitera el seu "agraïment" a qui ha estat el màxim responsable de les finances blaugranes durant els últims tres anys.

"Ha assentat les bases per a la recuperació econòmica de l'entitat. Eduard Romeu continuarà vinculat al club a través de la Fundació Barça i com a conseller independent del BIHUB", ha confirmat l'entitat culer.

Va ser el mateix Eduard Romeu, en una compareixença de premsa no fa ni dues setmanes, qui va explicar els motius de la seva sortida: "Cal començar altres projectes i iniciar-ne un de nou té molta complexitat. El nou càrrec que tindré m'obliga d'alguna manera a tenir una dedicació absoluta que no em permet compaginar-ho amb la dedicació tan intensa que requereix el FC Barcelona", es va sincerar.