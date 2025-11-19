La junta directiva del Barça es reuneix al monestir de Sant Cugat del Vallès

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El monestir de Sant Cugat del Vallès ha acollit aquest dimecres al migdia una nova reunió de la junta directiva del FC Barcelona, en una trobada presidida pel president del club, Joan Laporta, que ha arrencat amb diverses visites institucionals.
Abans de l'inici de la sessió, a les dependències del monestir, els directius han pogut saludar l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, Emili Marlés, i la regidora de Cultura i Esports, Núria Escamilla.
La comitiva blaugrana s'ha fet la tradicional fotografia de grup i ha participat en un intercanvi d'obsequis, en què el club ha donat samarretes personalitzades al rector Marlés i a l'alcalde Vallès, i també una placa d'agraïment a l'ajuntament de la localitat.