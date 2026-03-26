La junta del Barça es reuneix després de les eleccions i confirma la superació dels 150.000 socis

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
La junta directiva del FC Barcelona ha celebrat aquest dijous la primera reunió després de les eleccions del passat 15 de març, amb la victòria d'un Joan Laporta que no prendrà possessió fins a l'1 de juliol, en una sessió que suposa l'inici de la nova etapa provisional de govern de l'entitat encapçalada pel president, Rafael Yuste.
En la trobada hi han participat tots els membres de l'actual junta directiva --Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sisco Pujol--, en una sessió en què s'han tractat diverses qüestions d'actualitat del club.
S'han abordat els treballs en l'elaboració del pressupost de la pròxima temporada i el tancament econòmic de l'exercici 2025/26, a més de la planificació de la pretemporada del primer equip masculí de futbol. També s'ha analitzat la situació de les diferents seccions del club i l'estat de les negociacions dels acords de patrocini en marxa.
Un dels punts més destacats de la reunió ha sigut l'evolució de la massa social, i el club ha informat que ha superat la barrera dels 150.000 socis, i aconsegueix així els 150.077 membres, una dada que l'entitat considera una mostra de "la vitalitat del club i el compromís de la seva base social".
La junta directiva ha valorat positivament aquest creixement i l'ha interpretat com un incentiu per "continuar treballant amb responsabilitat i transparència", amb l'objectiu de reforçar el vincle entre el club i els socis en aquesta etapa institucional.