Jules Koundé confirma la seva renovació fins al 2030: "No tenia intenció de sortir"

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Jules Koundé ha anunciat aquest dimecres des de Corea del Sud, durant la gira asiàtica de l'equip blaugrana, que ha tancat un acord per renovar el seu contracte fins al 2030, que serà efectiu en els pròxims després de la gira.

"La renovació és qüestió de dies, quan tornem. Crec que tot està tancat, així que estic content. Ha estat força ràpid, tant el club com jo teníem la mateixa idea de continuar", ha explicat el jugador francès als mitjans desplaçats.

Koundé s'ha mostrat satisfet pel rumb del projecte esportiu i el seu paper en l'equip. "Estic molt content amb l'equip i amb l'ambició del club. Estic molt agraït de ser en un club on cada any es lluita per tots els títols. No tenia cap intenció de sortir", ha reiterat.

Quant al seu rol al camp, l'internacional francès ha reconegut que s'ha adaptat bé al lateral dret, tot i que no amaga les seves preferències de jugar com a central. "Encara tinc 26 anys. És veritat que de moment estic jugant de lateral. Estic a gust, estic millorant i tant de bo aquest any pugui fer un pas endavant", ha augurat.

"Sempre estic a disposició de l'entrenador. Sap que puc jugar en totes dues posicions, tot i que en haver estat format com a central, sempre em sentiré més central que lateral", s'ha sincerat.