Martínez, Fernández i el retorn de Huijsen i Fermín, novetats d'Espanya

MADRID 18 set. (EUROPA PRESS) -
L'entrada del porter de l'Inter de Milà Josep Martínez i el davanter de l'RCD Espanyol Roberto Fernández i el retorn de Dean Huijsen (Reial Madrid) i Fermín López (FC Barcelona) són les principals novetats de la llista de convocats de la selecció espanyola de futbol, la primera després de proclamar-se campions en el Mundial dels EUA, Mèxic i el Canadà, de cara als partits de la Lliga de Nacions 2026-27.
El seleccionador, Luis de la Fuente, ha desvelat aquest divendres la convocatòria de 26 futbolistes per a la competició continental, de la qual cauen quatre jugadors que van participar en la cita mundialista: el lesionat Joan Garcia (FC Barcelona); Marcos Llorente (Atlètic de Madrid), que s'ha retirat de la selecció; i Gavi (FC Barcelona) i Borja Iglesias (RC Celta).
En canvi, s'incorporen altres jugadors com el porter de l'Inter de Milà Josep Martínez, el davanter centre de l'Espanyol Roberto Fernández, el barcelonista Fermín López, que es va perdre el Mundial per un trencament en el cinquè metatarsià del peu dret, i el central del Reial Madrid Dean Huijsen, que va caure de la convocatòria mundialista a última hora per decisió tècnica.
--LLISTA DE CONVOCATS.
PORTERS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) i Josep Martínez (Inter de Milà).
DEFENSES: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí i Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Pubill i Alejandro Grimaldo (Atlètic de Madrid), Marc Cucurella i Dean Huijsen (Reial Madrid) i Pedro Porro (Tottenham).
MIGCAMPISTES: Rodri, Pedri i Fermín López (FC Barcelona), Martín Zubimendi i Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG) i Álex Baena (Atlètic de Madrid).
DAVANTERS: Lamine Yamal i Dani Olmo (FC Barcelona), Ferran Torres (PSG), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Reial Societat), Víctor Muñoz (Liverpool) i Roberto Fernández (RCD Espanyol).