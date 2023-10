Jorge Martín viu un altre final dramàtic a Austràlia i Zarco s'estrena en MotoGP

MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) s'ha allunyat encara més del líder Francesco Bagnaia (Ducati) en la general de MotoGP després d'errar en l'estratègia i veure's superat, quan rodava primer, per fins a quatre pilots en l'última volta de la cursa llarga del Gran Premi d'Austràlia, setzena prova del Mundial de motociclisme, en la qual s'ha imposat el francès Johann Zarco (Ducati) per davant de 'Pecco' i del també italià Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Després del drama viscut fa una setmana a Mandalika, on se'n va anar a terra abans de l'equador de la cita, el madrileny ha tornat a viure una jornada per oblidar, que havia començat bé amb la conquesta de la pole i que s'ha espatllat amb la mala elecció dels pneumàtics en la cursa llarga, avançada a dissabte per la previsió de ratxes de vent de fins a 60 km/h diumenge.

De fet, ha comandat la cursa 26 de les 27 voltes, però les gomes han dit prou. El '89', que havia escollit un set de pneumàtics diferent al dels seus rivals, ha patit les conseqüències de la degradació del compost tou darrere i, amb tan sols un gir per davant, s'ha vist superat per Zarco, per Bagnaia, per Di Giannantonio (Ducati) i pel sud-africà Brad Binder (KTM). Finalment, ha quedat cinquè.

El francès, campió de Moto2 el 2015 i el 2016, aconsegueix així la seva primera victòria en MotoGP remuntant des de la segona fila --sortia cinquè--, mentre que 'Diggia' --que ha arrencat sisè-- signa el seu primer podi en la categoria reina.

Amb el seu segon lloc a Phillip Island, 'Pecco' augmenta la distància sobre Martín, de qui ara el separen 27 punts. Per davant, la cursa a l'esprint de diumenge, sempre que les condicions climatològiques ho permetin, i els últims quatre Grans Premis.

Martín ha sorprès muntant el compost tou darrere i, un cop apagats els semàfors, ha defensat la seva posició de privilegi davant Binder. Tots dos han imposat el seu ritme mentre el grup perseguidor --compost per Di Giannantonio, Bagnaia, Zarco, el català Marc Márquez (Repsol Honda) i l'australià Jack Miller (KTM), i al qual més tard s'ha unit Aleix Espargaró (Aprilia)-- els intentava atrapar.

Di Giannantonio s'ha desmarcat del grup i només el líder del campionat ha aconeguit sortir al seu darrere, mentre Martín dominava amb més de tres segons d'avantatge sobre ells a 10 voltes per al final. El drama per 'Martinator' ha començat quan tan sols quedaven cinc revolts per a la bandera de quadres.

Abans, Zarco havia superat 'Diggia', que també havia vist com 'Pecco' el deixava enrere, i tots tres, al costat de Binder, han avançat Martín quan quedava una volta per al final, fet que l'ha condemnat a la cinquena posició final.

Quant a la resta d'espanyols, Aleix Espargaró ha acabat en vuitena posició, just per davant d'Alex Márquez (Ducati), mentre que Maverick Viñales (Aprilia) ha estat onzè, i Marc Márquez, quinzè. Fora de la zona de punts han acabat Raúl Fernández (Aprilia), setzè, i Pol Espargaró (KTM), divuitè.

Per la seva banda, Joan Mir (Repsol Honda) no ha pogut acabar, ja que se n'ha anat a terra en la volta 11 després d'un xoc en el revolt 4 amb l'italià Lucca Marini (Ducati), igual que Augusto Fernández (KTM), també fora per una caiguda.