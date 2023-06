Jorge Martín venç en l'esprint i es col·loca segon del Mundial de MotoGP

El líder 'Pecco' Bagnaia acaba segon i Marc Márquez es queda fora dels punts



MADRID, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha conquistat la victòria en la cursa d'esprint de MotoGP en el Gran Premi d'Alemanya, setena prova del Mundial de motociclisme, i ha ascendit a la segona posició de la general de la categoria reina, només per darrere de l'italià Francesco Bagnaia (Ducati).

Amb el seu segon triomf en cursa curta de l'any després del de França, el de San Sebastián de los Reyes ha recuperat tres punts en la general a 'Pecco', que ha reduït danys amb una segona posició aquest dissabte i l'ha acostat a la segona plaça del campionat, avançant l'italià Marco Bezzecchi (Ducati), setè a Sachsenring. L'australià Jack Miller (KTM) ha completat el podi del dia.

Ja apuntava fort el madrileny quan en la Q2 marcava una volta de primera fila, anul·lada posteriorment per les banderes grogues provocades per les caigudes del francès Johann Zarco (Ducati) i de Marc Márquez (Repsol Honda), però aquest dissabte no ha fallat remuntant des de la sisena posició de sortida.

Tant bon punt s'han apagat els semàfors, ha avançat fins al tercer lloc, i només li han calgut quatre voltes per posar-se primer. Ningú ja no li ha pogut discutir la victòria, segona de l'any en l'esprint després de la de Le Mans.

La cursa de Marc Márquez ha estat totalment oposada. En classificació s'ha garantit un setè lloc de sortida malgrat caure fins a tres cops, una en Q1 i dues en Q2. A poc a poc, el de Cervera ha anat perdent posicions fins a quedar-se en l'onzena, fora de la zona de punts.

Quant a la resta d'espanyols, Álex Márquez (Ducati) ha acabat vuitè, just per davant d'Aleix Espargaró (Aprilia), Augusto Fernández (KTM) ha estat catorzè i Raúl Fernández (Aprilia), divuitè, mentre que Maverick Viñales (Aprilia) no ha pogut arribar a la meta per una caiguda en el revolt 1 a quatre girs del final.