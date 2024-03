Jorge Martín, triomf i liderat en el primer podi de Pedro Acosta en MotoGP

MADRID, 24 març (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha conquistat aquest diumenge la victòria en la cursa de MotoGP del Gran Premi de Portugal, segona prova del Mundial de motociclisme, un resultat que li permet aconseguir el liderat de la categoria reina, mentre que Pedro Acosta (KTM), tercer, ha signat el seu primer podi en MotoGP.

Controlant els pneumàtics i la seva renda, el madrileny ha confirmat amb una cursa impecable que el que va fer l'any passat, quan va ser subcampió del món, no va ser casualitat. Així, continua sense baixar del podi: primer en l'esprint i tercer en la cursa de Qatar, tercer aquest dissabte i vencedor aquest diumenge.

En els altres calaixos del podi l'han acompanyat l'italià Enea Bastianini (Ducati) i el seu compatriota Pedro Acosta (KTM), que, amb 19 anys i 304 dies, s'ha convertit en el tercer pilot més jove de la història a pujar al podi un diumenge en la categoria reina; només el nord-americà Randy Mamola, el 1979 amb 19 anys i 261 dies, i l'argentí Eduardo Salatino, el 1962 amb 19 anys i 274 dies, ho van aconseguir amb menys edat.

Aquest triomf permet al de San Sebastián de los Reyes aconseguir el primer lloc de la general de pilots, desplaçant l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), que se n'ha anat a terra a tres voltes per al final després d'un xoc amb Marc Márquez (Ducati) en plena lluita per la quarta posició.

Tampoc no ha tingut sort Maverick Viñales (Aprilia), guanyador de dissabte en l'esprint, a qui un error mecànic ha deixat fora de cursa quan rodava tercer en l'última volta, amb la qual cosa obria les portes del podi al 'Tiburón de Mazarrón'.

Després de dos Grans Premis, Martín domina en la classificació amb 60 punts, 18 per davant del sud-africà Brad Binder (KTM), quart aquest diumenge, i 21 més que Bastianini. 'Pecco' és quart amb 37 unitats, a 23 de l'espanyol.

En una gran sortida, Martín ha superat el poleman Bastianini --que ha caigut fins a la tercera plaça--, i ha intentat atrapar el guanyador en l'esprint, Maverick Viñales (Aprilia). Per darrere, Bagnaia i Márquez començaven una aferrissada lluita que no acabaria bé, a la qual també s'ha sumat Acosta.

Els canvis de posicions entre tots tres han centrat l'atenció de la prova, mentre el madrileny, a poc a poc, confirmava l'avantatge i la posició. Ha estat en la volta 23 quan tot ha saltat enlaire, després que Acosta havia avançat 'Pecco' quan quedaven cinc voltes, de manera que s'ha situat quart.

El de Cervera li ha posat la moto al transalpí, que en el seu intent per defensar-se l'ha acabat tocant i se l'ha emportat per davant; el més gran dels Márquez ha pogut tornar a pista en posicions retardades per creuar finalment setzè la línia de meta, però el bicampió del món ha posat fi a la seva aventura.

Tan sols un revolt després, quan encarava la recta de meta per afrontar l'última de les voltes a Portimao, Viñales també ha acabat a terra en el primer revolt per un error en la seva Aprilia, la qual cosa ha facilitat el podi d'Acosta.

Entre la resta d'espanyols, Aleix Espargaró (Aprilia) ha acabat vuitè; Augusto Fernández (KTM), onzè; Joan Mir (Repsol Profunda), dotzè; Alex Rins (Yamaha), tretzè, i Marc Márquez, setzè. Ni Viñales, ni Alex Márquez (Ducati) ni Raúl Fernández (Aprilia) han pogut acabar.