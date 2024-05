Jorge Martín signa una pole de rècord a Le Mans per davant de Bagnaia

Maverick Viñales completa el podi



MADRID, 11 maig (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha signat un dissabte perfecte a Le Mans amb la pole i la victòria a la cursa a l'esprint de MotoGP del Gran Premi de França, cinquena cita del Mundial de motociclisme, mentre que Marc Márquez (Ducati), que ha remuntat des de la tretzena plaça, i Maverick Viñales (Aprilia) han completat el podi del dia.

Després d'aconseguir la pole, el madrileny no ha desaprofitat la seva posició de privilegi i domini de principi a fi al traçat gal on, a més, el seu principal rival pel títol, l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), s'ha hagut de retirar al cap de poques voltes per una avaria a la moto.

Mentrestant, Márquez ha protagonitzat la gran remuntada de la jornada; havia hagut de passar per la Q1 i no havia estat capaç d'avançar a la Q2, de manera que ha sortit des de la tretzena posició. Tan bon punt s'han apagat els semàfors, ha remuntat fins al sisè lloc i, a poc a poc, ha anat pujant posicions fins a col·locar-se tercer.

La caiguda de l'italià Marco Bezzecchi (Ducati) quan rodava segon ha permès al de Cervera ascendir a la segona posició, fet que també ha aprofitat Maverick Viñales, finalment tercer en meta.

Amb aquest resultat, Martín aferma el seu liderat amb 104 punts, pels 76 d'un Enea Bastianini (Ducati) que ara és segon en la general per davant de 'Pecco' Bagnaia, amb 75. Paral·lelament, l'espanyol Pedro Acosta (KTM), sisè aquest dissabte, és quart en el campionat amb 73.

A més, Aleix Espargaró (Aprilia) ha acabat cinquè, per davant del murcià, mentre que Raúl Fernández (Aprilia) també ha entrat al 'Top 10', novè. Alex Márquez (Ducati) ha quedat catorzè i Augusto Fernández (KTM), dissetè.

MARTÍN SIGNA UNA POLE DE RÈCORD PER DAVANT DE BAGNAIA

Al matí, Martín havia signat la seva segona pole del curs per davant de Bagnaia i Viñales, després d'una sessió en la qual havia caigut, igual que el seu principal rival pel títol, que ha hagut de treure fins i tot l'extintor per apagar un foc i salvar el motor de la seva 'Desmosedici'.

"M'imaginava que per fer la pole calia fer 1:29. M'he trobat bé, sabia que la segona volta era la bona. A veure si aquesta tarda aconseguim fer una bona sortida. 'Pecco' i jo tenim ritme per fer una cursa ràpida", ha explicat Martín a DAZN després de la sessió de qualificació.

La primera línia de sortida l'havia completat Maverick Viñales. Aleix Espargaró (Aprilia), que també havia acabat a terra, arrencarà sisè, mentre que Pedro Acosta (KTM) ho farà setè.

Després de marcar un 1:30.141 en la primera volta, que l'havia situat al capdavant de la taula de temps, Martín ha apujat l'aposta per convertir-se en el primer home del cap de setmana a baixar de l'1:30 (1:29.919), amb rècord de la pista. Mentrestant, Bagnaia es quedava a menys de dues dècimes.

El de San Sebastián de los Reyes se n'havia anat a terra en el revolt 4 quan quedaven poc més de dos minuts per al final de la sessió, i només uns segons després, en el 9è, era 'Pecco' el que acabava a la grava i es quedava sense opcions de batre el crono de l'espanyol. La Q2 s'havia acomiadat amb més caigudes protagonitzades per Aleix Espargaró (Aprilia) i per l'australià Jack Miller (KTM).

Entre els que s'havien quedat a la Q1, Marc Márquez (Ducati) arrencarà tretzè a Le Mans, després de ser desplaçat de posicions d'accés a la Q2 en l'últim moment pel portuguès Miguel Oliveira (Aprilia), que s'ha pogut colar juntament amb l'italià Enea Bastianini (Ducati).

A més, Raúl Fernández (Aprilia) començarà catorzè, Alex Rins (Yamaha) ho farà setzè, just per davant d'Alex Márquez (Ducati) i de Joan Mir (Repsol Profunda), dissetè i divuitè respectivament. Augusto Fernández (KTM) sortirà vintè.