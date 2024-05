Jorge Martín signa una pole de rècord a Le Mans per davant de Bagnaia

Maverick Viñales sortirà tercer i Marc Márquez ho farà tretzè després de no superar la Q1



MADRID, 11 maig (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha aconseguit aquest dissabte la pole per a la cursa de MotoGP del Gran Premi de França, cinquena cita del Mundial de motociclisme, i encapçalarà una primera fila de graella en la qual l'acompanyaran el vigent campió, l'italià Francesco Bagnaia (Ducati) i l'espanyol Maverick Viñales (Aprilia), mentre que Marc Márquez (Ducati) no ha aconseguit superar la Q1 i començarà tretzè.

Així, el madrileny, líder del campionat (92) amb 17 punts d'avantatge per sobre de 'Pecco', ha signat la seva segona pole del curs després de caure, igual que el seu principal rival pel títol, que ha hagut de treure fins i tot l'extintor per apagar un foc i salvar el motor de la seva 'Desmosedici'

"M'imaginava que per fer la pole calia fer 1:29. M'he trobat bé, sabia que la segona volta era la bona. A veure si aquesta tarda aconseguim fer una bona sortida. 'Pecco' i jo tenim ritme per fer una cursa ràpida", ha explicat Martín a DAZN després de la sessió de qualificació.

La primera línia de sortida la completarà Maverick Viñales. Mentrestant, Aleix Espargaró (Aprilia), que també ha acabat a terra, sortirà sisè, mentre que Pedro Acosta (KTM) ho farà setè.

Després de marcar un 1:30.141 en la primera volta, que l'ha situat al capdavant de la taula de temps, Martín ha millorat la seva aposta per convertir-se en el primer home del cap de setmana a baixar de l'1:30 (1:29.919), amb rècord de la pista. Mentrestant, Bagnaia es quedava a menys de dues dècimes.

El de San Sebastián de los Reyes se n'ha anat a terra en el revolt 4 quan quedaven poc més de dos minuts per al final de la sessió, i només uns segons després, en el 9è, era 'Pecco' el que acabava a la grava i es quedava sense opcions de batre el crono de l'espanyol. La Q2 s'ha acomiadat amb més caigudes protagonitzades per Aleix Espargaró (Aprilia) i per l'australià Jack Miller (KTM).

Entre els que s'han quedat a la Q1, Marc Márquez (Ducati) arrencarà tretzè a Le Mans, després de ser desplaçat de posicions d'accés a la Q2 en l'últim moment pel portuguès Miguel Oliveira (Aprilia), que s'ha pogut colat juntament amb l'italià Enea Bastianini (Ducati).

A més, Raúl Fernández (Aprilia) començarà catorzè, Alex Rins (Yamaha) ho farà setzè, just per davant d'Alex Márquez (Ducati) i de Joan Mir (Repsol Profunda), dissetè i divuitè respectivament. Augusto Fernández (KTM) sortirà vintè.