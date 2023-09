Jorge Martín signa un dissabte perfecte i s'acosta a Bagnaia

El madrileny es queda a tan sols vuit punts del liderat de l'italià

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha signat aquest dissabte la pole i la victòria en la cursa a l'esprint de MotoGP en el Gran Premi del Japó, catorzena prova del Mundial de motociclisme, un excel·lent resultat que li permet quedar-se a tan sols vuit punts del líder de la categoria, l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), i que li ofereix la possibilitat d'assaltar la general diumenge.

El pilot de San Sebastián de los Reyes ha començat la jornada a Motegi marcant una pole de rècord (1:43.198) que li ha permès sortir amb avantatge respecte de 'Pecco' en la primera prova del cap de setmana. Ja en cursa, ha sabut canviar el ritme davant el sud-africà Brad Binder (KTM), l'únic que ha pogut continuar la seva roda i que ha acabat segon, per signar la seva tercera victòria consecutiva a l'esprint, la cinquena de l'any.

Això, juntament amb el tercer lloc de Bagnaia, li permet quedar-se a tan sols vuit unitats del transalpí, que fins fa algunes setmanes es mostrava inigualable al capdavant de la general, però va deixar veure mostres de nerviosisme amb la seva caiguda de la setmana passada a l'Índia. Si guanya aquest diumenge i 'Pecco' repeteix posició, seria nou líder de la categoria reina.

Entre la resta d'espanyols, Marc Márquez (Repsol Honda) ha defensat la seva setena plaça de sortida i ha sumat tres unitats, mentre que Maverick Viñales (Aprilia) ha quedat novè. Fora de la zona de punts han acabat Raúl Fernández (Aprilia), desè; Pol Espargaró (KTM), onzè; Augusto Fernández (KTM), dotzè; i Joan Mir (Repsol Honda), tretzè.

Per la seva banda, Aleix Espargaró (Aprilia) no ha pogut acabar la prova i Alex Rins (Honda) no l'ha pogut ni començar, després de ser declarat no apte pel dolor a la cama dreta que pateix des de la seva caiguda en el Gran Premi d'Itàlia.