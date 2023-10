Jorge Martín se'n va a terra i Bagnaia recupera el liderat de MotoGP

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha recuperat el liderat de MotoGP després de guanyar aquest diumenge la cursa del Gran Premi d'Indonèsia, quinzena prova del Mundial de motociclisme, i aprofitar la caiguda de l'espanyol Jorge Martín (Ducati) quan aquest liderava la cita.

'Pecco', que dissabte va veure com el madrileny li arrabassava la primera plaça de la general després de guanyar la cursa a l'esprint a Mandalika, ha rodat amb intel·ligència aquest diumenge i ha remuntat des de la tretzena a la primera posició, tot plegat en una jornada en la qual no ha malgastat el 'regal' de Martín.

De manera incomprensible, quan liderava la cursa amb més de tres segons d'avantatge, el de San Sebastián de los Reyes ha arriscat massa i ha caigut al revolt 11, quan li quedaven 15 voltes. Amb això, s'ha quedat sense sumar i ha facilitat que Bagnaia, esperonat pel seu contratemps, es fes amb el triomf i comandés un podi que ha completat l'espanyol Maverick Viñales (Aprilia) i el francès Fabio Quartararo (Yamaha).

Gràcies a aquest triomf, 'Pecco' recupera el liderat de la general (346), en la qual ara mana amb 18 punts de renda sobre l'espanyol (328). Ja més lluny de tots dos, hi ha l'italià Marco Bezzecchi (Ducati), tercer a 63 unitats del líder.

Malgrat el desenllaç, Martín ha tornat a demostrar que és el pilot més en forma de la graella i ha agafat les regnes de la cursa tan bon punt s'han apagat els semàfors. Bagnaia, per la seva banda, ha aconseguit remuntar des del seu tretzè lloc de sortida fins al sisè en la primera volta.

Amb el 'poleman' Lucca Marini (Ducati) fora de cursa per haver-se'n anat a terra, Martín i Viñales s'han començat a fer lloc, amb 'Pecco' a la caça. El madrileny s'ha aconseguit desfer del seu compatriota, i quan ja disposava de tres segons de renda ha caigut, un cop superat l'ecuador de la prova, i ha deixat la posició de líder al de Roses.

Bagnaia, lluny de conformar-se amb la segona posició, s'ha disposat a atrapar-lo i l'ha aconseguit avançar per vèncer i recuperar el comandament del Mundial, que s'encén quan queden tan sols cinc Grans Premis per a la resolució.

Entre els espanyols, Alex Rins (Honda) ha acabat novè, just per davant d'Aleix Espargaró (Aprilia), i Raúl Fernández (Aprilia), tretzè. Han estat, al costat de Viñales, els únics pilots nacionals que han aconseguit acabar, mentre que la resta s'han quedat sense puntuar per culpa de caigudes: Martín, Marc Márquez (Repsol Honda), Joan Mir (Repsol Honda), Augusto Fernández (KTM) i Pol Espargaró (KTM).