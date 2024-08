Jorge Martín s'emporta la pole de MotoGP amb rècord a Àustria

MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha aconseguit aquest dissabte la pole position per a les curses de MotoGP en el Gran Premi d'Àustria, onzena cita del Campionat del Món de motociclisme, per davant de l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), el seu gran adversari pel títol, i del català Marc Márquez (Ducati), que ha quedat tercer, una mica més enrere dels dos grans aspirants.

El de San Sebastián de los Reyes ha estat el més ràpid sobre el traçat de Red Bull Ring amb un gran temps d'1:27.748, malgrat disputar la sessió de Q2 amb un tall al dit que, de moment, no l'ha limitat per ser el més ràpid. Per davant de Bagnaia, a un punt en la general del Mundial, i a una mica més d'una dècima, mentre que Marc Márquez, en primera línia per primer cop des de Mugello, s'ha quedat més enrere, a més de mig segon.

'Martinator' ha signat la volta per la 'pole' quan quedaven amb tan sols tres minuts de sessió, amb la qual cosa ha estat el primer a baixar de la barrera d'1:28 i ha pressionat un 'Pecco' que queda tocat i haurà de buscar els límits per superar el madrileny en la cursa a l'esprint.

El torinès ha estat el primer a marcar el millor crono, però ha sabut que no n'hi hauria prou i ha tornat ràpid al traçat, tot i que ja incapaç de superar l'únic intent de Martín. Més complicat ho tindrà un Márquez que ha completat aquest ple de Ducati en la primera línia i que intentarà lluitar contra els altres dos, que han demostrat estar un pas per davant.

La Q1 ha estat marcada per la presència de Pedro Acosta (KTM), que va caure tres cops en la pràctica de divendres, i les seves males sensacions han continuat en aquesta primera sessió de classificació. El murcià no ha pogut passar a la Q2, la qual cosa sí que han aconseguit l'australià Jack Miller (KTM), que finalment sortirà cinquè, i Pol Espargaró (KTM), que ha demostrat que segueix el ritme i arrencarà des de la desena posició.

Després de la primera línia de Ducati, Aleix Espargaró (Aprilia) ha marcat el quart millor temps, després d'un intent desafortunat de superar Márquez en l'última volta ràpida. Maverick Viñales (Aprilia) sortirà sisè, i Álex Márquez (Ducati), onzè.