Jorge Martín s'emporta amb solidesa la 'pole' de MotoGP a Sachsenring

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha aconseguit aquest dissabte la 'pole position' per a les curses de MotoGP en el Gran Premi d'Alemanya, novena cita del Campionat del Món de motociclisme, mentre que l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), el seu gran adversari pel títol, sortirà des de la quarta posició de la graella.

La Q1 ha estat marcada per la reaparició de l'espanyol Marc Márquez (Ducati) al Circuit de Sachsenring, després de la dura caiguda del dia anterior durant la pràctica, en la qual va volar en el revolt 11 i va caure amb força sobre el costat dret. A sobre, al final d'aquesta primera tanda de 'qualy' ha tingut un contratemps amb l'alemany Stefan Bradl (HRC).

Havent liderat bastanta estona aquesta Q1, el gran dels germans Márquez ha vist com el seu compatiota Raúl Fernández (Aprilia, 1:19.678) i l'italià Marco Bezzecchi (Ducati, +0.437) el superaven en la taula de temps. I quan quedaven pocs segons per acabar, amb Marc en volta llançada, Bradl se li ha creuat per davant en una acció perillosa.

Les queixes de Marc, que ha acabat tercer a 0.585 de Fernández, no han servit per passar a la Q2 amb els 10 millors pilots del dia anterior. Això sí, el grafisme televisiu ha informat que els comissaris del circuit i dels responsables del Mundial estaven investigant l'incident.

De cara a la Q2, Jorge Martín (Ducati) ha fet un registre d'1:19.423 a 10:51 per a la conclusió, temps que no ha superat ningú. A més, una caiguda del també espanyol Maverick Viñales (Aprilia) en el revolt 10, ha provocat una bandera groga a la pista durant els últims minuts i això ha impedit que la 'pole' corregués perill.

El portuguès Miguel Oliveira (Aprilia) ha ocupat la segona plaça a 0.048 de 'Martinator' i un altre espanyol, Raúl Fernández, ha acabat tercer, a 0.220 de la 'pole'. Per darrere de tots dos començarà Bagnaia tant en l'esprint d'aquest mateix dissabte com en la cursa llarga de diumenge, en plena lluita pel lideratge mundialista.