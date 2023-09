Jorge Martín obre la lluita pel Mundial guanyant també aquest diumenge en MotoGP

Dani Pedrosa acaba quart

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha aconseguit aquest diumenge la victòria en la cursa de MotoGP en el Gran Premi de San Marino, dotzena cita del Mundial de motociclisme, completant un cap de setmana perfecte que li permet pressionar el líder, l'italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que ha esmorteït el cop amb un tercer lloc.

El de San Sebastián de los Reyes, que ha encapçalat un podi que han completat els italians Marco Bezzecchi (Ducati) i Bagnaia, posa així la cirereta a un Gran Premi en el qual s'ha erigit com a 'poleman' --amb rècord absolut de la pista-- i en el qual ha guanyat tant la cursa a l'esprint com la cursa llarga, amb la qual cosa s'ha endut 37 valuosíssims punts.

Amb això, repeteix al Circuit de Misano-Marco Simoncelli l'èxit d'Alemanya, on també va guanyar dissabte i diumenge, i retalla nou punts a 'Pecco', que ha resistit malgrat no estar al 100% després del seu dur accident a Barcelona. El transalpí compta amb 283 unitats, 36 més que Martín i 65 més que Bezzecchi.

L'altre gran protagonista del cap de setmana ha estat, sens dubte, Dani Pedrosa (KTM), que ha fregat el podi --ha acabat quart-- corrent amb una 'wild card'. Amb tot, ha estat el millor de les KTM als seus 37 anys i ha lluït grans mostres de qualitat.

Ningú ha discutit el triomf al madrileny, que dissabte també va volar per destrossar el rècord absolut de Misano; per darrere, els italians 'Pecco' Bagnaia i Bezzecchi s'han embardissat en una lluita per la segona plaça de la qual se n'ha estat a punt d'aprofitar Dani Pedrosa (KTM), finalment quart.

Entre la resta d'espanyols, Maverick Viñales (Aprilia) ha acabat cinquè, Marc Márquez (Repsol Honda) ha quedat setè, just per davant de Raúl Fernández (Aprilia), Álex Márquez (Ducati) ha arribat onzè, Aleix Espargaró (Aprilia), dotzè, i Augusto Fernández (KTM), setzè. Per la seva banda, Joan Mir (Repsol Honda) i Pol Espargaró (KTM) han patit caigudes que els han impedit acabar la prova.