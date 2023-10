Jorge Martín guanya l'esprint a Mandalika i ja és líder de MotoGP

MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha assaltat el liderat del Mundial de MotoGP després de segellar aquest dissabte la seva quarta victòria consecutiva en una cursa a l'esprint en el Gran Premi d'Indonèsia, quinzena cita del Campionat del Món de motociclisme.

El madrileny, que en la Q2 s'havia garantit el sisè lloc de sortida per a les curses de dissabte i diumenge, ha estat capaç de sorprendre'ls a tots en remuntar al Circuit Internacional de Mandalika per guanyar per davant del 'poleman' Lucca Marini (Ducati) i del també italià Marco Bezzecchi (Ducati).

Mentrestant, el seu rival pel títol, l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), només ha pogut ser vuitè --sumant dos punts en contrast amb els 12 del de San Sebastián de los Reyes-- i ha vist com s'esfumava la seva renda al capdavant de la classificació general; ara, és a set unitats del nou líder. De fet, 'Martinator' ha estat capaç de remuntar 66 punts a 'Pecco' des del Gran Premi de Catalunya i ascendeix per primera vegada al liderat.

Un cop apagats els semàfors, Marini ha defensat la seva posició de privilegi, tot i que Maverick Viñales (Aprilia) l'ha pogut avançar després d'un parell de revolts per posar-se al capdavant, i Martín començava la seva remuntada disputant-se la posició amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha). Aquesta primera volta s'ha saldat amb la caiguda de Marc Márquez (Repsol Honda), que sortia vuitè.

També se n'ha anat a terra, al revolt 16, Aleix Espargaró (Aprilia) quan rodava sisè, i s'ha emportat per davant el sud-africà Brad Binder (KTM). Mentrestant, Viñales continuava ampliant el seu avantatge, però Martín ja avisava en avançar Marini per situar-se segon, amb Bezzecchi ascendint a la quarta plaça.

A cinc voltes per al final, el de Roses s'ha vist superat per 'Martinator', que ja no cediria la posició, i posteriorment per Marini i Bezzecchi, a qui han privat del podi.

Per la seva banda, Augusto Fernández (KTM) ha acabat tretzè, per davant de Raúl Fernández (Aprilia); Joan Mir (Repsol Honda), setzè; Pol Espargaró (KTM), dissetè, i Alex Rins (Honda), divuitè.