Jorge Martín frega el liderat de MotoGP amb una altra victòria a Motegi

Marc Márquez puja al podi en una cursa passada per aigua



MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha conquistat la victòria en la cursa de diumenge de MotoGP del Gran Premi del Japó, tretzena prova del Mundial de motociclisme, en la qual, sota l'aigua, s'ha imposat al líder del campionat, l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), a qui ara té a tan sols tres punts, quan queden sis cites per al final.

La pluja ha condicionat l'activitat a Motegi i la cursa ha quedat reduïda a poc més de la meitat de voltes --13 de 24-- per la mala visibilitat a la pista. Dues banderes vermelles han donat per finalitzada definitivament la prova i han repartit els punts als pilots per la seva posició a la cursa abans de la suspensió.

Així, el de San Sebastián de los Reyes ha aconseguit la seva tercera victòria en cursa llarga de l'any per davant d'un 'Pecco' Bagnaia que ha esmorteït el cop signant un segon lloc. Per darrere, Marc Márquez (Repsol Honda) ha pujat al podi per primer cop des del Gran Premi d'Austràlia del 2022.

Amb el seu doblet del cap de setmana, després de guanyar, també, la cursa a l'esprint de dissabte, Martín suma 316 punts i se'n queda a tan sols tres de Bagnaia, que ha vist com en poques setmanes s'ha esfumat la renda de 59 unitats amb la qual afrontava el tram final del campionat. A Indonèsia, 'Martinator' intentarà assolir la primera posició de la general.

La immensa quantitat de pluja que ha caigut al circuit de Motegi ha obligat els comissaris a onejar la primera bandera vermella en l'ecuador de la cursa. Abans, en la sortida i amb la prova declarada en sec, Martín ha pogut defensar la seva posició de privilegi de dissabte mentre els comissaris ja mostraven les banderes de pluja.

En estampida, els pilots han entrat a canviar les motos per la configuració d'aigua, que en la cinquena volta ja tenien tots els participants. El madrileny, que havia cedit posicions en el caos, només ha hagut d'esperar a la sisena volta per tornar a anar al capdavant de la cursa.

Per darrere, Bagnaia i Aleix Espargaró començaven a cedir davant el ritme de Martín, i Márquez ho ha aprofitat per atrapar Espargaró i pujar al podi. Just després d'un ensurt del de Cervera, la cursa s'ha aturat. Els pilots han esperat que es reprengués als garatges, però les condicions de la pista han impedit que la prova es pogués completar.

Entre la resta d'espanyols, Aleix Espargaró (Aprilia) ha acabat cinquè; Augusto Fernández (KTM), setè; Raúl Fernández (Aprilia), novè; Joan Mir (Repsol Honda), dotzè, i Pol Espargaró (KTM), quinzè. Fora de la zona de punts, Maverick Viñales (Aprilia) ha quedat dinovè, que ha patit una caiguda tan bon punt sortia.