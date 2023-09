Jorge Martín fa un cop al Mundial de MotoGP en la victòria de Bezzecchi

El madrileny, segon aquest diumenge a l'Índia, es queda a tan sols 13 punts de 'Pecco' Bagnaia, que se n'ha anat a terra



MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El pilot italià Marco Bezzecchi (Ducati) s'ha imposat en la cursa de MotoGP del Gran Premi de l'Índia, tretzena prova del Mundial de motociclisme, marcada per la caiguda del líder Francesco Bagnaia (Ducati) a vuit voltes del final, fet que permet a l'espanyol Jorge Martín (Ducati), segon aquest diumenge, retallar punts i reforçar la seva candidatura al títol.

Quan quedaven vuit voltes per a la bandera de quadres i quan anava segon, 'Pecco' ha perdut el control de la moto i se n'ha anat a terra, caiguda que ha fet embogir la general. Martín, per darrere del transalpí, ha guanyat la segona plaça, que encara ha hagut de defensar en una apassionant última volta amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha), que l'ha arribat a passar abans que el madrileny li retornés l'avançament.

Amb el seu podi al Circuit Internacional de Buddh, Martín aconsegueix 20 punts més, que se sumen als 12 de la seva victòria de dissabte en la cursa a l'esprint, per quedar-se a tan sols 13 punts de Bagnaia en la classificació general. Bezzecchi, per la seva banda, es queda a només 44 punts del líder, mentre que queden set cites per a la resolució del campionat.

Tan bon punt s'han apagat els semàfors, Martín s'ha fet amb la posició capdavantera després de superar el 'poleman' Marco Bezzecchi, que només ha trigat una volta a recuperar la posició de privilegi. Bagnaia, que en la sortida ha aguantat l'embranzida de les Honda, també ha aconseguit passar el madrileny en tan sols alguns girs.

Amb només sis voltes disputades, Marc Márquez se n'ha anat a terra en la frenada del revolt 1, quan intentava seguir el ritme de les Ducati; s'ha pogut reincorporar, però ja sense opcions. Al seu torn, el francès Fabio Quartararo (Yamaha) remuntava llocs per acostar-se a les motos de Borgo Panigale.

Tot ha saltat enlaire amb la caiguda de 'Pecco' quan quedaven vuit voltes, que ha aplanat la victòria de Bezzecchi i ha facilitat que Martín guanyés una posició per ser segon. El de San Sebastián de los Reyes encara s'ha hagut de barallar amb el seu mono, que portava descordat --ja que es podia endur una bandera negra si no aconseguia apujar-se la cremallera--, i això ha permès a 'El Diablo' acostar-s'hi; malgrat tot, el gal ha aconseguit avançar-lo en el revolt final i acabar segon.

A més, Joan Mir (Repsol Honda) ha acabat en cinquena posició, Maverick Viñales (Aprilia) ha estat vuitè i Marc Márquez novè; Raúl Fernández (Aprilia) ha tancat el 'Top 10' i Pol Espargaró (KTM) ha finalitzat tretzè. Per la seva banda, ni Augusto Fernández (KTM) ni Aleix Espargaró (Aprilia) han pogut acabar la cursa per problemes mecànics.