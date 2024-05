Jorge Martín aconsegueix el doblet a Le Mans en MotoGP

MADRID, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) s'ha imposat aquest diumenge en la cursa llarga de la categoria de MotoGP del Gran Premi de França, cinquena cita del Mundial de Motociclisme, en superar en una gran batalla final el seu compatriota Marc Márquez (Ducati) i l'italià Francesco Bagnaia (Ducati).

El madrileny ha afermat el seu primer lloc en la general amb una segona victòria un diumenge després de la del Gran Premi de Portugal i el seu primer doblet de la temporada després d'haver dominat 24 hores abans, un cop més, l'sprint. D'aquesta manera, suma 129 punts pels 91 de l'actual campió i els 89 del vuit vegades campió del món, de nou de menys a més i amb bona recompensa final.

Martín ha sabut controlar la sortida de 'Pecco' que, malgrat els seus intents, no ha aconseguit despenjar el rival, que ha agafat les regnes en l'últim terç de cursa a Le Mans. Per darrere, Márquez ha estat remuntant i els ha pogut atrapar a tots dos per aconseguir un valuós segon lloc, el segon consecutiu després del de Jerez de la Frontera, després d'un gran avançament final al de Torí i aconseguir el seu millor cap de setmana de l'any després del segon lloc, també de l'sprint.

Amb nuvolades amenaçadores, però sense canviar el guió previst, excepte una temperatura més baixa a l'asfalt, Bagnaia, afectat pel '0' de dissabte, s'ha mostrat ambiciós i ha encertat a sortir bé per agafar ràpidament el liderat de la cursa i frustrar qualsevol intent d'escapada de Martín, amb Aleix Espargaró (Aprilia) col·locant-se tercer, mentre que Márquez no aconseguia avançar gaires rivals i es quedava un punt ressagat.

El campió i l'actual subcampió del món han pressionat per intentar fer lloc i els dos favorits l'han anat aconseguint a poc a poc, aprofitant també que per darrere la baralla erá més intensa. No hi ha pogut ser el jove Pedro Acosta (KTM), que se n'ha anat a terra molt ràpid i ha signat el seu primer '0' de la temporada. Poc després, l'acompanyaria l'italià Marco Bezzecchi (Ducati), guanyador l'any passat.

L'italià Fabio di Giannantonio (Ducati) aconseguia superar un Espargaró de més a menys i que passava de ser tercer a la setena plaça després de ser avançat per l'italià, Viñales, Márquez i un Enea Bastianini (Ducati), a qui, avançant-lo agressivament, el de Granollers s'ha guanyat una 'long lap' de penalització.

Bagnaia s'acostava al seu intent de distanciar-se de Martín i aconseguia un petit buit sobre Martín, però el madrileny no ha trigat a tornar a reenganxar-se per llançar el seu atac contra el de Torí. El problema per a tots dos era que Marc Márquez arribava a molt bon ritme i els atrapava just quan el madrileny aconseguia agafar el control de la cursa quan quedaven set voltes.

El tercet de 'Desmosedici' es volia jugar el triomf final a Le Mans i ha semblat que tenia un punt més la muntura del pilot del Pramac Racing, si bé no prou per distanciar-se gaire de 'Pecco'. Márquez, com a Jerez de la Frontera, pagava el seu esforç i cedia una mica d'asfalt. No massa, però, per la qual cosa ha pogut continuar enganxat quan els dos de davant lluitaven pel liderat.

Martín i Bagnaia no han aconseguit distanciar el vuit vegades campió del món i l'última volta ha estat un mà a mà entre les tres Ducati, sempre amb el madrileny per davant. El de Cervera ha signat un gran avançament a l''1' per quedar-se amb la segona plaça, per darrere del líder que ha confirmat la seva renda en el Mundial de la categoria reina amb el seu primer triomf a Le Mans.