Jordi Alba anuncia la seva retirada del futbol a final de temporada

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El futbolista de l'Inter de Miami Jordi Alba ha anunciat aquest dimarts que es retirarà al final d'aquesta temporada després d'una carrera esportiva de més d'una dècada com a professional en la qual ha vestit la samarreta del Nàstic de Tarragona, el València CF, el FC Barcelona i l'Inter de Miami, a més de la selecció espanyola, amb la qual va guanyar una Eurocopa i una Lliga de Nacions.
"Ha arribat el moment de tancar una etapa transcendental de la meva vida. He pres la decisió de posar fi a la meva carrera com a futbolista professional en acabar aquesta temporada. Ho faig amb absoluta convicció, amb plenitud i amb felicitat", arrenca el vídeo amb el qual el jugador ha anunciat la seva retirada al final d'aquesta temporada.
Jordi Alba posa fi així a una carrera en la qual ha jugat com a professional 18 temporades, en les quals ha vestit les samarretes del Nàstic de Tarragona, el València CF, el FC Barcelona, l'Inter de Miami i la selecció espanyola. En total, 700 partits a nivell de clubs i 93 amb la selecció absoluta en què ha anotat 61 gols, els dos últims diumenge passat davant el New England Revolutions.
Amb el Barça, Alba va aixecar 19 títols en 11 temporades: cinc Lligues, cinc Copes del Rei, sis Supercopes d'Espanya, una Champions League, una Supercopa d'Europa i un Mundial de Clubs. Tot això en 459 partits, una xifra que el situa com el novè jugador amb més partits disputats en la història del Barça. L'últim, el 28 de maig del 2023, quan tot l'Spotify Camp Nou el va poder acomiadar com es mereixia.
A més a més, el de l'Hospitalet de Llobregat va guanyar una Eurocopa i una Lliga de Nacions defensant la samarreta de la selecció espanyola, i durant la seva etapa als Estats Units, ha guanyat una League Cup i una Supportes' Shield amb l'Inter de Miami.