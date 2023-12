Jon Rahm acorda un traspàs milionari al LIV Golf

"Els diners són un factor molt important, però hi ha més punts a tenir en compte, com jugar en equip; el meu objectiu és que el golf creixi"

MADRID, 8 des. (EUROPA PRESS) -

El golfista espanyol Jon Rahm, número tres del món, s'ha convertit aquest dijous en nou jugador del LIV Golf, la Lliga saudita, en acceptar un fitxatge milionari donant l'esquena, a l'espera de futures converses, a la PGA americana i al DP World Tour, Circuit Europeu, que havia defensat com un dels seus estendards més rellevants.

El mateix jugador de Barrika ha aparagut a la cadena nord-americana FOX News, aquesta matinada, per fer l'anunci oficial en una entrevista en directe. "Després de tots els rumors, puc dir que m'he unit a LIV Golf. No és una decisió fàcil, he tingut una gran carrera, hi ha moltes coses que pot oferir LIV Golf, començant per jugar en equip. Com a professional no tens aquesta ocasió i és molt divertit jugar per una mica més que per tu. LIV Golf ha fet créixer i refresca el món del golf", ha dit Rahm.

Així, Rahm, un dels millors golfistes del món els últims cinc anys i amb qualitat com per estar a dalt de tot molts anys més, ha acceptat l'oferta del LIV Golf, el circuit saudita fundat el 2021 a cop de talonari.

El campió de l'US Open el 2021 i del Masters d'Augusta el 2023 hauria acceptat el traspàs per uns guanys que, sense fer-se públics, múltiples mitjans especialitzats apunten a 500 milions d'euros. El fitxatge més sonat del món de l'esport i des que LIV Golf es va fer fort durant la primavera del 2022 entre crítiques ferotges.

"No ho puc comentar. És privat i ho continuarà sent. Va ser una gran oferta. Els diners són increïbles, però és veritat el que vaig dir, no jugo a golf per diners, hi jugo per amor a aquest esport. Com a marit i pare de família tinc l'obligació de donar les millors oportunitats a la meva família. Òbviament és un factor, un factor important en la meva decisió, però n'hi ha molts altres com ser un capità, ser líder d'un equip, fer créixer el golf", ha dit.

La inversió saudita en l'esport s'ha lligat els últims anys al rentat d'imatge que busca un país amb importants denúncies en drets humans, amb un fons inesgotable de milions. El golf ha estat l'últim a sumar-se a la llista, amb un circuit que va fitxar alguns dels grans jugadors del PGA Tour o European Tour.

Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, o l'espanyol Sergio García, i els anglesos Lee Westwood i Ian Poulter són algunes de les figures del LIV Golf. Van temptar Tiger Woods i amb Jon Rahm, heroi de l'última Ryder Cup guanyada per Europa a Roma el setembre passat, ho aconsegueixen.

El de Barrika, de 29 anys, havia repetit en moltes ocasions la seva lleialtat a la PGA, la seva passió per la competició, la història i el llegat. "Els diners són importants, però el primer que pensem Kelley i jo quan comencem a parlar del tema és si la nostra vida canviaria per guanyar 400 milions de dòlars més. No, no canviaria gens", va dir fa una mica més d'un any a les portes de l'US Open.

L'hemeroteca sens dubte perseguirà Rahm. "El format del LIV no em sedueix gens. Vaig veure una mica del Torneig del LIV de Londres i de l'única cosa que es parlava va ser del fet que Charl Schwartzel es va emportar 4,7 milions de dòlars. He crescut sentint històries de Seve i aquests grans jugadors. Les històries de les grans victòries són molt més que diners", va afegir fa un any.

Malgrat l'enfrontament entre els tres grans circuits i el distanciament entre jugadors que havien estat companys fins fa poc, el PGA Tour, el DP World Tour i Public Investment Fund, que gestiona el circuit del LIV, van signar el passat mes de juny un acord per combinar els drets comercials. Un acord que continua sense estar clar, tot i que va acabar amb les demandes i lluites legals.

El comissionat del PGA Tour va apuntar fins i tot la seva intenció d'estudiar el golf per equips implantat per LIV Golf, mentre que els jugadors deixaven de ser sancionats per abandonar els circuits americans i europeus, els quals es van cuidar de millorar les condicions per evitar més sortides com la de Rahm.

A l'espera de conèixer com transcorren els acords, l'ex-número u del món confia en una convivència de lligues i, així, poder tornar a jugar per al PGA i el DP World Tour, amb la importància del rànquing mundial i cites com 'majors', Ryder Cup o Joc Olímpics. "Si tinc sort i tot va bé en el futur, encara vull ser part de la PGA. Si LIV Golf em dona la llibertat sense entrar en conflicte, vull ser part de la PGA i el DP World Tour", ha afirmat un Rahm convençut del seu objectiu.

"Fer créixer el golf, fer-lo millor. Formaré un equip i potser, com a aficionat de l'Athletic Club, nens d'Espanya voldran ser membres d'aquest equip que faré. Puc fer alguna cosa especial", ha afegit, confiat que el seu ídol Severiano Ballesteros, "ambiciós" com ell, "donaria suport" al basc pel seu intent de "millorar el golf a Espanya i al món" com va fer el de Cantàbria.