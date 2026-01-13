Joao Cancelo: "Vull desafiar-me i intentar tenir un espai en aquest Barça"

El lateral torna al FC Barcelona com a cedit fins a final de temporada
BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El lateral portuguès Joao Cancelo ja és de manera oficial nou jugador del FC Barcelona, després que el club blaugrana i l'Al-Hilal hagin arribat a un acord per a la cessió del futbolista fins al final d'aquesta temporada.
"Vinc per tenir el meu espai, a entrenar per jugar. Però en Jules, en Balde, en Gerard Martín i l'Eric Garcia ho estan fent molt bé. Serà difícil, m'agraden els reptes i vull desafiar-me a mi mateix i intentar tenir un espai a l'equip", ha afirmat als mitjans en la presentació.
Ho ha fet després de signar el contracte, en una operació que s'ha endarrerit per un 'transfer' que no arribava. Finalment, amb tot signat i apte per entrenar dimecres i poder debutar quan ho consideri Hansi Flick, Cancelo ja torna a ser blaugrana en forma de cedit.
Amb tot, ha deixat clar que tornar al Barça ha estat una prioritat. "Vaig parlar amb l'Al-Hilal, em van dir que hi havia una possibilitat de sortir i tenia alguns clubs interessats, però des que en Deco em va trucar els vaig dir que esperaria el Barça", ha relatat.