Joao Cancelo fitxarà pel Barça i serà presentat aquest dimarts

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El jugador portuguès Joao Cancelo ha superat aquest dilluns les proves mèdiques obligatòries amb el FC Barcelona abans de signar aquest dimarts el seu nou contracte i ser presentat novament, en el que serà la seva segona etapa a l'Spotify Camp Nou, com a jugador blaugrana.
"Joao Cancelo ha passat la revisió mèdica. El jugador portuguès ha superat les habituals proves físiques, a falta de la signatura aquest dimarts que el convertirà en nou jugador blaugrana", ha anunciat el club en un comunicat.
Cancelo, procedent de l'Al-Hilal, ha arribat aquest dilluns al migdia a Barcelona per superar a la tarda les corresponents proves mèdiques i físiques a l'Hospital de Barcelona.
L'acte de signatura està previst aquest dimarts a les 13.00 hores, al despatx del president del FC Barcelona, Joan Laporta, i posteriorment, a partir de les 13.30 hores, el jugador atendrà els mitjans a la Sala Comercial.