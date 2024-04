Joan Laporta i Xavi Hernández explicaran la continuïtat del tècnic aquest dijous

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, i l'entrenador del primer equip masculí de futbol, Xavi Hernández, explicaran aquest dijous a la tarda els motius que han portat el club i el tècnic a fer marxa enrere sobre la seva sortida aquest estiu i a continuar, com tenia signat, a la banqueta fins al juny del 2025.

La sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper acollirà, a les 13.00 hores, una compareixença conjunta de president i entrenador en la qual tots dos podran donar detalls de la decisió que es va prendre dimecres a la nit en una reunió a casa de Joan Laporta.

Un conclave que va comptar amb el president Laporta, el vice-president primer i esportiu, Rafa Yuste, el director esportiu, Deco, l'adjunt a la presidència, Enric Masip, el coordinador de l'àrea de futbol, Bojan Krkic, a més del mateix Xavi Hernández.

Allà es va cuinar la recepta que va acabar amb la continuïtat de Xavi Hernández com a entrenador del FC Barcelona fins al 2025. Era la durada del contracte signat en el seu moment i el de Terrassa complirà fins al 30 de juny del 2025, si no hi ha cap canvi de rumb.

I és que Xavi, una de les llegendes del club blaugrana, va anunciar a finals de gener que deixaria el càrrec al final d'aquesta temporada. Una decisió que, segons ell mateix va assegurar en diverses compareixences de premsa, era inamovible. Aquesta tarda, a partir de les 13.00 hores, explicarà al costat de Laporta els motius del canvi d'opinió i de la seva continuïtat.