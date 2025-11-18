Joan Laporta sobre que Xavi Hernández defensi l'opositor Víctor Font: "No és una novetat"

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat aquest dimarts que no li va sorprendre la presència de Xavi Hernández en un acte de l'opositor Víctor Font, perquè "no és una novetat" ja que l'exentrenador blaugrana va defensar l'excandidat en els anteriors comicis.
"No em va sorprendre veure'l a l'acte. Ja en el passat tenien relació. No és una novetat", ha afirmat Laporta en unes declaracions a 'El Món a Rac 1' recollides per Europa Press sobre l'exentrenador blaugrana, que ja va defensar el mateix candidat en la campanya anterior.
Laporta ha restat importància a l'acte de presentació de la plataforma Nosaltres, liderada per Font, que va tenir lloc dilluns a Fira de Barcelona amb més de 1.000 assistents. "Molt respectable. Estem dirigint el club i encara no estem en campanya electoral. No comentaré tot el que diguin els líders d'aquesta plataforma", ha afirmat.
A més, ha dit que les seves crítiques en l'assemblea de socis compromissaris als "mestretites" no eren per a Font ni ningú en concret. "Va ser un avís a tots els que veuen el Barça únicament com una empresa. Si algú es va sentir al·ludit, per alguna cosa serà", ha afegit.
Sobre el paper de l'oposició, Laporta ha defensat que forma part de l'ecosistema del club. "El Barça és democràcia, llibertat i és bo el pluralisme. Sempre que hi hagi respecte i sigui constructiu", ha assegurat.
Laporta ha descrit com "una sensació molt especial" l'imminent retorn a l'Spotify Camp Nou, aquest dissabte contra l'Athletic Club, i ha assegurat tenir "moltes ganes" de tornar a l'estadi. "Serà històric, el factor camp serà molt important", ha dit.
També ha defensat el preu de les entrades. "A mesura que anem ampliant l'aforament, les entrades aniran baixant de preu. L'abonament continua sent el més barat d'Europa. Serà un dia històric i els preus estan una mica per sobre de l'habitual", ha explicat, abans d'apuntar que l'objectiu és arribar als 60.000 espectadors "abans de finals d'any".
Finalment, ha lamentat el "tracte desigual" cap a Lamine Yamal. "Ja hi estem acostumats: passa una cosa amb en Lamine, que ha de tornar a casa per una lesió, i surten tots els mitjans amb crítiques superlatives, però si passa amb un altre s'hi passa de puntetes", ha resolt.