Joan Laporta i Víctor Font, candidats a la presidència del FC Barcelona

El precandidat Marc Ciria es queda fora de la cursa electoral per 90 signatures
BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral del FC Barcelona ha validat aquest dijous les signatures presentades per les precandidaturas a les eleccions del pròxim 15 de març i ha confirmat que Joan Laporta i Víctor Font seran els dos candidats a la presidència del club, mentre que Marc Ciria ha quedat fora de la cursa electoral després de quedar-se a tan sols 90 signatures vàlides del mínim exigit.
El procés requeria un mínim de 2.337 signatures vàlides per poder concórrer a les eleccions. En el recompte final, Marc Ciria va presentar un total de 2.845, de les quals 2.247 han estat considerades vàlides i 598 no vàlides, per la qual cosa s'ha quedat a 90 suports del llindar.
Per la seva banda, Víctor Font va entregar 5.144 signatures, amb 4.440 vàlides i 704 no vàlides, mentre que Joan Laporta en va presentar 8.170, de les quals 7.226 han estat validades i 944 descartades.
D'aquesta manera, la Junta Electoral ha proclamat oficialment com a candidats a la presidència del club l'expresident Joan Laporta i Víctor Font, segon en els últims comicis del 2021, que es disputaran el càrrec en les eleccions previstes el pròxim 15 de març.
El vicepresident del FC Barcelona i secretari de la Junta Directiva, Josep Cubells, ha explicat durant la compareixença que el procés de validació s'ha desenvolupat durant dues jornades "intenses" i amb "total normalitat", seguint en tot moment els criteris establerts en els Estatuts del club i prèviament comunicats a totes les precandidatures.
Dels sis precandidats inicials que van anunciar la intenció de concórrer a les eleccions, finalment van ser tres els que van presentar formalment les seves signatures davant la Junta Electoral: Marc Ciria, Víctor Font i Joan Laporta. Altres aspirants com Daniel Juan, William Maddock i Xavier Vilajoana únicament van entregar les signatures recollides per evitar duplicitats, sense arribar al mínim exigit.
La junta electoral notificarà als aspirants el procés de verificació de les signatures i partir d'aquest divendres 6 de març començarà oficialment la campanya electoral per als comicis del dia 15, en què els socis del FC Barcelona elegiran el president del club; Laporta o Font.