Joan Laporta respon a Florentino Pérez: "Tenen barcelonitis aguda"

Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Arxiu
MADRID 16 des. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha expressat que al Reial Madrid "tenen barcelonitis aguda" i "continuen estirant" el cas Negreira "per justificar alguna cosa que no els està sortint bé", en resposta a les paraules del seu homòleg madridista, que considera aquest assumpte com "el pitjor escàndol de la història del futbol".
"Tenen barcelonitis aguda. I això a nosaltres ja ens va bé. Estan més preocupats de nosaltres que del que realment s'han de preocupar. Potser també va per aquí. Però, en qualsevol cas, nosaltres el que hem de fer és continuar treballant com estem fent", ha afirmat el dirigent del club blaugrana en unes declaracions als mitjans a Guadalajara.
Així ha respost Laporta a les paraules de Florentino Pérez en què qualificava el cas Negreira com "el pitjor escàndol de la història del futbol". "I aquestes coses no ens afecten, però si s'ha canviat el discurs, possiblement sigui perquè potser fa un any hi havia certes coincidències en alguns projectes i ara nosaltres tenim un posicionament d'arribar a un acord amb la UEFA", ha dit en al·lusió a la Superlliga.
Laporta ha defensat que alinear-se amb la UEFA "és el millor per al futbol" i el que busca el Barça és "la pau en el futbol europeu", cosa que "d'altres sembla que no". "L'únic que volen és continuar estirant aquest tema per justificar alguna cosa que no els està sortint bé", ha conclòs.