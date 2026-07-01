Joan Laporta pren possessió com a president del FC Barcelona fins al 2031

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Joan Laporta ha pres possessió aquest dimecres com a president del FC Barcelona durant el període 2026-2031, el seu tercer mandat presidencial, en un acte institucional celebrat a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, amb la qual formalitza així la continuïtat d'una etapa que va iniciar el 2021 i que va quedar confirmada en les eleccions del passat 15 de març.
El de nou president blaugrana continuarà al capdavant del club fins al 2031 després de completar el tràmit estatutari de constitució de la nova junta directiva, després del segon mandat (2021-2026) i del primer, en la seva primera època, entre 2003 i 2010.
L'acte, de caràcter institucional i celebrat a porta tancada, ha arrencat amb la projecció d'un vídeo d'uns cinc minuts amb el lema '5 anys estimant el Barça', centrat en el balanç de l'últim mandat, i un altre previ de resum del procés electoral.
Posteriorment, el vicepresident i secretari de la junta directiva, Josep Cubells, ha llegit la formalització del procés de presa de possessió d'acord amb l'article 54 dels Estatuts del club, amb la constitució de la nova junta i la dissolució de l'anterior.
Així, han quedat ratificats els càrrecs de la nova estructura directiva del president Laporta amb Rafa Yuste com a vicepresident primer; Elena Fort, Ferran Olivé, Joan Solé i Antonio Escudero com a vicepresidents; Josep Cubells com a secretari i Tito Castro com a tresorer.
La resta de vocals i membres de la nova junta són: Xavier Puig, Josep-Ignasi Macià, Àngel Ruidalbas, Joan Soler, Xavier Barbany, Miquel Camps, Josep Maria Albert, Sisco Pujol, Carles Ayats, Xavier Barniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolás i Jaume Santiveri.