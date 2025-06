Joan Laporta: "No tenim res a amagar, que ens fiscalitzin"

BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat aquest divendres que no tenen "res a amagar" i ha afegit que si algun club de LaLiga, com l'Athletic Club, vol "fiscalitzar" la seva actuació ho pot fer, a més de recalcar --sense dir noms-- que estan preparats per pagar una clàusula de rescissió per aprofitar una "oportunitat de mercat".

"Com que no tenim res a amagar a nosaltres que ens fiscalitzin, no hi ha cap problema. Però sí volem que aleshores tothom sigui tractat de la mateixa manera que dieu. No ens sentim ni perjudicats ni perseguits. Nosaltres a la nostra", ha assegurat als mitjans abans de participar en la Koeman Cup by Fundación Sportium, la cinquena edició del torneig de golf i pàdel solidari organitzat per Ronald Koeman.

A més a més, després de contestar d'aquesta manera a l'Athletic Club i el seu comunicat sobre la reunió que els bascos van mantenir amb Javier Tebas a la seu de LaLiga per demanar explicacions sobre l'estat econòmic i el fair play del Barça, Laporta ha assegurat: "El Barça està preparat per, si una oportunitat de mercat comporta pagar una clàusula, fer el que correspongui".

Quant a LaLiga, el dirigent ha insistit que el club està fent "tot allò necessari" per estar en aquesta norma de l'1:1 que facilita el fitxatge i la inscripció de jugadors, i ha lamentat que altres clubs acudeixin a la patronal a demanar dades que són confidencials. "El que fa el Barça, concerneix el Barça i LaLiga és sabedora que els comptes dels clubs tenen un grau de confidencialitat important. Estem complint tots els requisits que ens exigeix LaLiga i el fair play per poder aprofitar oportunitats de mercat", ha recalcat.