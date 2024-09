Joan Laporta: "No hem arribat aquest estiu a l'1:1 perquè no hem volgut"

"La sortida de Gündogan va ser una decisió esportiva, no econòmica"



El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat aquest dimarts que el club no ha arribat a complir la norma de LaLiga de l'1:1 perquè no ha volgut i no perquè no pogués, ja que ha rebutjat acceptar un nou contracte per a l'equipament esportiu perquè continuen treballant per tenir el "millor acord del món del futbol", i ha assegurat que la sortida d'Ilkay Gündogan ha estat en clau esportiva i no econòmica.

"M'agrada generar il·lusions i motivar. De vegades es compleix ràpid el que diem i de vegades es triga més. No hem arribat aquest estiu a l'1:1 perquè no hem volgut, perquè la proposta de l'acord d'equipament esportiu era millorable. Hi ha feines que requereixen discreció. M'agrada convèncer des del treball i els arguments", ha manifestat en una roda de premsa.

En aquest sentit, ha desvelat que ha parlat amb el president de LaLiga, Javier Tebas, sobre aquest aspecte econòmic. "Per arribar a l'1:1 estaríem a 60 milions d'euros, fet que ens donaria més facilitat per inscriure jugadors. I ho podem aconseguir per diverses vies, com la de l'aval personal, o arreglant Barça Vision", ha afegit, a més de signar el nou contracte per a l'equipament.

"No es podria arribar a aquest 1:1 si Deco no hagués fet la seva feina aquest estiu, perquè hem doblat el que ens exigia LaLiga. Continuarem treballant a fons per tenir l'1:1 i confio que a l'octubre el podrem tenir", ha vaticinat el president blaugrana. "Arribarem a l'1:1 però de vegades el tempo esportiu no coincideix amb el tempo econòmic", ha afegit.

Quant a la sortida d'Ilkay Gündogan, que torna lliure al Manchester City, ha assegurat que va ser una decisió esportiva. "És un grandíssim jugador i una excel·lent persona. L'any que hem estat amb ell ha estat magnífic. Però després d'una reunió d'en Gündo amb en Flick i valorar la plantilla, va decidir que se'n volia anar. Per nosaltres ha estat una decisió únicament esportiva", ha aportat.