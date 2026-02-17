Joan Laporta: "L'enemic és gran i potent, però no ens fa por"

"El més difícil ho hem passat i viurem una de les etapes més glorioses"
L'expresident i precandidat a la presidència del FC Barcelona Joan Laporta ha assegurat aquest dimarts, durant la inauguració de la seva seu electoral a Barcelona, que el club "ja ha superat el més difícil" i ha defensat la continuïtat del seu projecte, amb el nou lema 'Defensem el Barça' en considerar que, si segueix el rumb actual, l'entitat "viurà una de les etapes més glorioses de la seva història".
"El més difícil ho hem passat, venen anys apassionants i estic convençut que, si seguim pel camí iniciat i continuem els que tenim l'experiència de governar el club, viurem una de les etapes més glorioses de la història del Barça", ha afirmat Laporta en l'acte d'obertura de la seu de campanya de la candidatura, acompanyat per bona part dels membres de la seva anterior junta directiva, que han dimitit amb ell per optar a la reelecció.
El precandidat ha anunciat que es presenta a la reelecció per "continuar defensant el Barça", culminar projectes com l'Spotify Camp Nou i l'Espai Barça, consolidar la recuperació econòmica i "garantir que el club continui sent 100% dels socis i sòcies". "Hem pres decisions importants que han permès salvar el club i tornar-lo a la primera línia", ha sostingut, convençut que els principals indicadors mostren una situació "indiscutiblement millor que fa cinc anys".
Laporta ha defensat, en un discurs d'una mica més de mitja hora i sense preguntes de la premsa, l'estabilitat institucional aconseguida durant el seu mandat i ha subratllat que la recuperació del club "no ha estat cap miracle", sinó "el fruit del treball diari, de decisions valentes i de la professionalitat de moltes persones que han protegit l'escut". "Res és més important que l'escut; sota l'escut batega el cor des del 1899", ha afegit.
I ha enviat un missatge als seus rivals electorals. "Cal buscar un equilibri entre emocions i gestió de club; aquesta gestió genuïna del Barça ens donarà grandesa, no només pensar que el Barça és una empresa. Aquests mateixos, per inexperiència, poden fer el que ha passat en un passat recent: que van destruir el Barça que havíem construït i ens van portar a la ruïna. No podem cometre el risc de deixar el Barça a certes mans que puguin tornar-lo a destrossar i portar-lo a la ruïna", ha manifestat.
En el pla esportiu, ha expressat la seva confiança en l'actual plantilla i en el cos tècnic liderat per Hansi Flick. "Estic segur que guanyarem la Lliga. Aquest equip té talent, personalitat i moltes ganes de donar alegries al barcelonisme", ha assenyalat, alhora que ha demanat confiança en l'entrenador i en els jugadors per revertir els moments de dificultat de la temporada.
El precandidat també ha denunciat "campanyes de desprestigi institucional" contra el club i ha assegurat que l'entitat ha de continuar preparada per afrontar "obstacles externs". "L'enemic és gran i potent, però no ens fa por", ha afirmat, en defensar la necessitat de mantenir un equip "molt potent que marqui diferències" per superar qualsevol dificultat.
Finalment, Laporta ha demanat unes eleccions "modèliques" en les quals cada candidatura pugui presentar la seva proposta "amb debat i discrepància", i confiat que els socis donin suport al seu projecte per "continuar l'obra realitzada i seguir construint el futur del Barça".