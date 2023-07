Joan Laporta: "En Gündogan triomfarà al Barça"

El president blaugrana destaca que el jugador coneix, gràcies a Pep Guardiola, l'"estil genuí" del club

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha dit aquest dilluns que Ilkay Gündogan, primer fitxatge de la temporada 2023/24 procedent del Manchester City, triomfarà al club i que farà que els culers estiguin "orgullosos" de veure'l jugar en l'equip de Xavi Hernández.

"Saps que estic emocionat, vas preferir la proposta que et vam fer per sobre d'altres que potser en termes econòmics eren millors que la nostra. T'agraeixo que preferissis el prestigi i la història del FC Barcelona. Estic segur que triomfaràs al Barça i estarem molt orgullosos de tu", ha assegurat Laporta.

El mandatari, que ha signat al costat de Gündogan el nou contracte en un acte públic a la gespa del Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ha assegurat que el migcampista internacional alemany triomfarà perquè coneix, gràcies al seu pas pel City de Pep Guardiola, Txiki Begiristain o Ferran Soriano, l'estil blaugrana.

"Coneixes millor que altres jugadors la idea genuïna de futbol que defensem i promovem. És bo guanyar, però per a nosaltres és millor guanyar sent els millors. Mirem de ser els millors en el joc, amb un estil de joc que coneixes perquè vens del City, amb un entrenador i dirigents que coneixem bé perquè van ser aquí", ha explicat.

Per la seva banda, Gündogan ha dit que està orgullós i content d'arribar al Barça. "Recordo, d'adolescent, mirar el Barça jugar cada partit, cada cap de setmana, mirar els equips d'en Rijkaard i en Pep, per descomptat. Mirar molts ídols que ja són llegendes aquí", ha assenyalat.

"Estic molt orgullós de poder ser aquí, gràcies a tothom per ajudar a portar-me aquí. No puc esperar al primer entrenament, als primers partits. Vull guanyar, continuar guanyant, per això soc aquí. Crec en el gran potencial d'aquest club, el Barça és meravellós. Espero que els pròxims anys siguin encara millors", ha recalcat Gündogan.