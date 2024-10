Joan Laporta: "En Flick està fent una feina extraordinària i no busca excuses"

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha valorat positivament la feina del nou tècnic del primer equip, Hansi Flick, el qual està fent "una feina extraordinària" i "no busca excuses" com pot ser el problema amb les lesions, i a més està gestionant amb encert la plantilla.

"Hem començat bé. La veritat és que el nostre entrenador ho està fent molt bé i a més no té excuses, en el sentit que no les busca. Els lesionats per a ell són un inconvenient, però ho està superant molt bé", ha advertit Laporta als mitjans en un acte de la Fundació Johan Cruyff.

Pel dirigent, el tècnic alemany "està fent una feina extraordinària". "És un entrenador molt professional. Sabia el que tenia quant a plantilla i l'està gestionant molt bé, i el que veig és que els jugadors estan entenent la manera de gestionar que té en Hansi", ha remarcat.

El mandatari blaugrana ha recordat que el fitxatge de l'exseleccionador alemany va ser del "director esportiu (Deco) i la comissió esportiva". "Ells van decidir que havia de ser l'entrenador i nosaltres, com a Junta Directiva, vam acceptar", ha aclarit.

De totes maneres, no està sorprès pel nivell de l'equip perquè en Deco ja li va dir que tenia "confiança que això funcionaria molt bé". "Sabia que havíem de donar un nou impuls i en Hansi sap que quan més èxit esportiu hem tingut ha estat quan hem tingut molts jugadors del planter reforçats pels de primer nivell que hem fitxat", ha afirmat.

"En Flick és un estudiós i un apassionat del Barça. Crec que ho està fent molt bé i la Junta Directiva està molt satisfeta", ha expressat el president del Barça, feliç també perquè estan "recuperant alguns jugadors que són molt importants" com Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo i en Gavi. "Hi ha molts partits i el calendari ens obliga a tenir unes plantilles competitives, però a més àmplies. Jo crec que la incorporació de jugadors del planter aquest any està donant molt bon resultat", ha sentenciat.