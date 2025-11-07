Joan Laporta: "Ha estat un retorn al futur, tornarem a viure moments mítics al millor estadi"

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat aquest divendres que "entrar a l'estadi" ha estat un "retorn al futur", després de l'entrenament de portes obertes celebrat al nou Spotify Camp Nou davant 23.000 espectadors, i ha afirmat que el club "tornarà a viure moments mítics al millor estadi del món", un recinte que "ja és una realitat, tot i que falti feina per fer".
"Quan he entrat a l'estadi era un retorn al futur. Et venen memòries, moments mítics del passat, i creus que també en tindrem en el present i el futur. És un llegat per als barcelonistes, que podran créixer en aquesta joia arquitectònica perquè l'Spotify Camp Nou serà el millor estadi del món", ha destacat Laporta, que espera poder disputar el primer partit oficial amb 45.000 espectadors en la fase 1b del projecte.
Ha explicat que l'assaig amb públic ha estat "molt satisfactori" i que encara falta una revisió amb els departaments implicats abans de l'autorització definitiva. "Podríem fer un partit amb 27.000 espectadors, però esperem la llicència per arribar als 45.000 en el primer partit. Si ens la donen abans de l'aturada, podria ser contra l'Athletic. Cal treballar amb dates per moure les coses, perquè si no la gent es relaxa", ha assenyalat, distès.
Laporta ha defensat que el nou estadi permetrà al Barça "complir i superar" el pressupost rècord d'aquesta temporada de 1.025 milions d'euros. "Amb 45.000 podrem anar complint el pressupost i amb 62.000, espero que se superi. Durant la temporada, hi haurà increments perquè l'estadi continuarà en construcció, però si no hi ha imponderables, tot el que és l'estadi sense la coberta ha d'estar enllestit a finals del 2026", ha recordat.
A més a més, ha subratllat que el projecte, aprovat pels inversors i Goldman Sachs, es va elaborar amb "ingressos conservadors", però considera que el rendiment econòmic serà més gran. "L'estadi generarà més seguretat i comercialment el triple d'ingressos, com a mínim. Ja hem salvat el club i l'estadi és una realitat. És una confiança per als patrocinadors. Era absolutament necessari per mantenir-nos al màxim nivell", ha explicat.
El president blaugrana ha reconegut que "seria un somni jugar i guanyar la final de la Champions" al nou estadi i ha assegurat que el club manté converses amb la UEFA per ja poder disputar aquesta temporada la competició europea a l'Spotify Camp Nou. "Estem convençuts que ho podrem fer. Si la llotja ha d'estar coberta, n'instal·larem una de provisional. Però encara no està aprovat ni acceptat", ha manifestat.
Pel que fa al futur esportiu immediat, Laporta ha insistit en la seva "plena confiança" en Hansi Flick i en l'equip. "No em preocupa el rumb de l'equip. El nostre entrenador té les idees molt clares. Esperem que a Vigo fem un bon partit i escurcem punts. Confiem en l'equip i anem recuperant lesionats. Estem segurs que la feina donarà fruits", ha vaticinat.
Laporta també ha tingut paraules d'admiració per a Lamine Yamal, que ha entrenat amb l'equip tot i patir pubàlgia. "Ens hem abraçat, està fent un esforç enorme i li ho agraeixo. És un geni, compromès. Ja va debutar aquí i sap què és, és un veterà en això perquè altres jugadors ni tan sols han entrenat encara al Camp Nou", ha explicat.
Sobre la seva convocatòria amb la selecció, ha afegit: "Sempre ho entenc com un reconeixement. En Lamine és el millor del món en la seva posició. M'agradaria dosificar-lo, perquè Espanya està pràcticament classificada, però no vull condicionar el seleccionador i no vull entrar en polèmiques, entenc que el convoquin. El veig amb una qualitat superlativa. Està emprenyat perquè no vam guanyar a Bruges, on es va posar l'equip a l'esquena i va fer un gran partit. Veure'l a aquest nivell és un plaer i un luxe".