Joan Laporta: "Ens juguem una final i que es reactivin polèmiques d'aquesta mena no és per casualitat"

"Tinc la sensació que el que no ens poden guanyar al camp, ho intenten guanyar als despatxos"

MADRID, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat aquest dimecres, abans del dinar de directives previ a la tornada de les semifinals de la Copa del Rei entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, que "no és per casualitat" que aquest mateix dia, amb una final en joc, LaLiga hagi anunciat que redueix el límit salarial del club i reincideix a no inscriure els blaugranes Dani Olmo i Pau Víctor.

"De vegades tinc la sensació que això no és per casualitat. Avui ens juguem una final, aquí a Madrid contra l'Atlètic de Madrid, i espero que sigui un gran espectacle futbolístic i bé, que surtin polèmiques i es reactivin polèmiques d'aquesta mena penso que no és per casualitat", ha assenyalat Laporta als mitjans, sense acceptar preguntes.

En aquest sentit, creu que l'informe de LaLiga és un "intent més" de desestabilitzar l'equip. "També tinc la sensació que, amb tot això, el que no ens poden guanyar al camp ens ho intenten guanyar als despatxos. Com a president del Barça això no ho permetré i continuaré defensant els interessos del nostre club", ha argumentat el president blaugrana.

Sobre l'escrit de LaLiga, en el qual confirma que no inscriuran Olmo i Víctor i anuncien possibles denúncies a l'exempresa auditora del club, a més d'aquesta reducció del límit salarial i la pèrdua de la norma 1:1 del fair play, Laporta s'ha mostrat clar.

"Dir-vos que ho veiem com un intent més de perjudicar els interessos del FC Barcelona i perjudicar la imatge del club. Evidentment, el club respondrà a través dels serveis jurídics, que han estudiat a fons l'escrit de LaLiga. Que ningú no tingui cap dubte que contestarem de manera contundent, la més contundent que calgui, en defensa dels interessos del FC Barcelona", ha valorat.

"Fa tres mesos que ja vaig dir que les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor s'havien fet correctament, i que havíem seguit tots i cadascun dels requisits exigits per la RFEF i LaLiga. Això continua vigent", ha manifestat en aquest sentit.

LaLiga ha anunciat aquest dimecres que la venda d'algunes llotges VIP del nou Spotify Camp Nou del FC Barcelona, per un valor de 100 milions d'euros, és una 'palanca' que no poden donar per vàlida arran del darrer informe del nou auditor del club blaugrana --que no ho valida com a ingressos del 2024-- i, per això, redueix aquesta quantitat del límit del cost de la plantilla i aparta novament l'entitat de la regla 1:1 del fair play financer, a més d'insistir en la no inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor.